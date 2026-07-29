Miliardář Pelc zavinil smrt řidiče? Velký zvrat!
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc dal na začátku července podnět k podání dovolání v neprospěch obviněného v případu smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil miliardář Zdeněk Pelc. Trestní stíhání zastavil na konci května soud, Pelc souzen nebude kvůli vážné nemoci. O tom, zda žalobci dovolání podají, rozhodnou v průběhu příštího týdne.
Jak uvedl mluvčí NSZ Petr Malý, žalobci se věcí začali zabývat ještě před podáním podnětu ministra spravedlnosti. Ministr Tejc jim ovšem dodal vizuální materiál, který má dokumentovat pohyb obviněného. Záběry by mohly rozporovat závěry znaleckého posudku, které dokazovaly nepříznivý stav miliardáře Pelce. Na posun v kauze jako první upozornil server Novinky.
„Případ dospěl do fáze těsně před rozhodnutím, zda se dovolání podá, či nepodá. Rozhodnuto by mělo být v průběhu příštího týdne,“ uvedl Malý.
Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku více než 1,6 promile alkoholu v krvi.
Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na Pelce obžalobu v lednu. Soudce požádal o vypracování již zmíněného znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil.
„Znalec uvedl, že si dokáže v krátkém horizontu jednoho až dvou měsíců představit, že by obviněný stanul před soudem fyzicky nebo připojením přes vzdálený přístup z domova, hospice či nemocničního lůžka, nicméně v horizontu tří až více měsíců by nebylo možno počítat s jeho další účastí u jednání,“ uvedl rakovnický soudce Marcel Lehečka v usnesení, které získaly Seznam Zprávy (SZ).
Pelc podle SZ už před začátkem soudního procesu uzavřel s pozůstalými dohodu o finančním vyrovnání.
Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Kromě výroby desek dodává do celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.
Skupina GZ Media loni zvýšila tržby na 7,7 miliardy korun z předloňských 7,3 miliardy Kč. Firma celosvětově vyrobila téměř 75 milionů desek a investovala více než 300 milionů korun.
Další smrtelně nemocný a napraný miliardář způsobil, tentokrát ale smrtelnou, nehodu.....a proto bylo trestní stíhání zastaveno:
Podle Rakovnického deníku prý: "Důvodem byla těžká, nevyléčitelná nemoc obviněného, která mu podle znaleckých posudků znemožňuje chápat smysl trestního řízení a účastnit se soudního procesu."
Takže nechápe, díky těžké nemoci, smysl trestního stíhání, ale za volant si sedl, protože chápal, že pojede autem. 😕