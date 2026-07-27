Tragická nehoda na Jičínsku: Řidička zemřela pod koly kamionu
Tragická nehoda dvou vozidel si v pondělí vyžádala život řidičky u obce Holovousy na Jičínsku. Osobní auto z dosud neznámých příčin přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozem. Žena zůstala po nárazu ve vozidle zaklíněná a utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.
Při dopravní nehodě dvou aut u obce Holovousy na Jičínsku v pondělí zemřela řidička. Silnice byla po dobu záchranné akce uzavřená, řekla policejní mluvčí Karolína Hynková. Nehoda se stala krátce před 11:00 na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem.
„Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla. Podle prvotních informací mělo osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se střetlo s projíždějícím nákladním autem,“ řekla Hynková.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Řidička osobního vozidla utrpěla zranění neslučitelná se životem. Po nárazu zůstala ve vozidle zaklíněná. Dechová zkouška byla u řidiče nákladního vozidla negativní. Příčinami nehody se zabýváme,“ řekla ČTK Hynková.
Na silnici I/35 ve východních Čechách jde dnes o druhou tragickou nehodu. U Litomyšle na Svitavsku v Pardubickém kraji dnes ráno zemřeli při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Podle policie jsou zemřelí a zranění z osobního vozidla. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. Nehoda se stala okolo 4:30.
Hlavní silnice I/35, kterou postupně nahrazuje budovaná dálnice, je hlavní spojnicí mezi východními Čechami a Moravou.
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