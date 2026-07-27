Tragická nehoda na Jičínsku: Řidička zemřela pod koly kamionu

Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Autor: ČTK - 
27. července 2026
14:40

Tragická nehoda dvou vozidel si v pondělí vyžádala život řidičky u obce Holovousy na Jičínsku. Osobní auto z dosud neznámých příčin přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozem. Žena zůstala po nárazu ve vozidle zaklíněná a utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.

Při dopravní nehodě dvou aut u obce Holovousy na Jičínsku v pondělí zemřela řidička. Silnice byla po dobu záchranné akce uzavřená, řekla policejní mluvčí Karolína Hynková. Nehoda se stala krátce před 11:00 na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem.

„Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla. Podle prvotních informací mělo osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se střetlo s projíždějícím nákladním autem,“ řekla Hynková.

Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Řidička osobního vozidla utrpěla zranění neslučitelná se životem. Po nárazu zůstala ve vozidle zaklíněná. Dechová zkouška byla u řidiče nákladního vozidla negativní. Příčinami nehody se zabýváme,“ řekla ČTK Hynková.

Na silnici I/35 ve východních Čechách jde dnes o druhou tragickou nehodu. U Litomyšle na Svitavsku v Pardubickém kraji dnes ráno zemřeli při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Podle policie jsou zemřelí a zranění z osobního vozidla. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. Nehoda se stala okolo 4:30.

Hlavní silnice I/35, kterou postupně nahrazuje budovaná dálnice, je hlavní spojnicí mezi východními Čechami a Moravou.

Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.
Tragická nehoda na Jičínsku. Řidička vjela pod kola kamionu.

Témata:
autonehodaHradec KrálovéJičínPardubický krajosobní vůzokres JičínHolovousynákladní automobilVýchodní Čechynehodazranění
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