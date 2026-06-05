Strašné ráno u Starkoče: Řidič nepřežil střet s cisternou

Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Autor: ČTK - 
5. června 2026
10:00

Ranní jízda na silnici I/17 u obce Starkoč na Kutnohorskuskončila tragicky. Osobní auto se z dosud nejasných příčin srazilo čelně s cisternou. Řidič osobního vozu po nárazu skončil mimo silnici a na místě svým zraněním podlehl. Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění. Příčiny neštěstí nyní vyšetřuje policie.

„Osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem, osobní auto skončilo v poli na střeše, řidič zraněním bohužel podlehl,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

U řidiče osobního auta nařídila policie soudní pitvu. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta alkohol neprokázala.

Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.
Osobní vůz se čelně srazil s náklaďákem.

Video  Tragická nehoda si vyžádala jeden lidský život.  - Aktu.cz
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Témata:
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