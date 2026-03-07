Dramatická záchrana ve štole: Čtyři muži zůstali uvěznění v podzemí

7. března 2026
Čtyři muži se vydali do nebezpečné podzemní štoly, odkud se však nedokázali vlastními silami vrátit. Na místo proto vyrazily záchranné složky, kterým se po náročném zásahu podařilo všechny uvězněné z podzemí dostat ven.

Noční dobrodružství čtyř mužů ve štole u Vlastějovic na Kutnohorsku mohlo skončit tragédií a svojí nerozvážností zaměstnali záchranáře a hasiče. Do podzemí se vydali už v noci z pátku na sobotu, zpět se ale nevrátili. Ráno je měl na domluveném místě vyzvednout kamarád. Ten na ně marně čekal. Muži nikde. Když se jim pokusil dovolat, telefon byl nedostupný.

Špatně přístupný terén

Znepokojený známý proto zalarmoval policii a na místo okamžitě vyrazili hasiči i speleologická záchranná služba. První průzkum přitom přinesl nejistotu, jestli se vůbec někdo v podzemí nachází. Situaci navíc komplikoval špatně přístupný terén.

Napětí polevilo až krátce před pátou hodinou odpoledne. Dvě lezecké skupiny pronikly do štoly a po několika minutách navázaly kontakt s prvním z uvězněných mužů. Postupně se podařilo dostat ven všechny čtyři. „Předali jsme je do péče záchranné služby,“ uvedli hasiči.

Zradila je svítilna

Ukázalo se, že skupině při průzkumu došly baterie ve svítilnách a v temném podzemí zůstala bez světla. Podle hasičů právě díky všímavému kamarádovi, který věděl, kam se vydali, neskončila celá akce tragédií.

