Mladík visel nad dálnicí D3: Život mu zachránila expřítelkyně
Českobudějovičtí policisté zasahovali u případu mladíka, který se rozhodl ukončit svůj život skokem z protihlukové stěny na dálnici D3. Díky precizní práci zasahujících policistů muž dostal další šanci na život.
K incidentu došlo 24. července v podvečerních hodinách na Českobudějovicku. „Na tísňovou linku 158 totiž zavolala žena zásadní informaci, že bývalý přítel její dcery vyhrožuje sebevraždou. S dcerou měl komunikovat přes sociální síť a sdělil jí, že skočí z jednoho dálničního mostu právě na Českobudějovicku,“ uvedla na webu policie mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Na místo vyrazili policisté z dálničního oddělení Borek. Policisté prap. Michal Kubeš, pprap. Lukáš Cypřiš a nstržm. Tomáš Musil po příjezdu vyhodnotili, že je situace velmi nebezpečná. „Nešťastného muže skutečně viděli, byl zavěšen ve velké výšce na vnější straně protihlukové stěny u dálnice D3. Prap. Kubeš, aniž by měl zkušenosti s vyjednáváním z dřívější doby, začal s mladým mužem komunikovat,“ napsala Schwarzová.
Kubeš svým lidským přístupem dokázal s mladíkem hovořit, získal si jeho důvěru a zjistil, co ho trápí. Mladíka se po několika minutách podařilo přesvědčit. Na místo následně dorazila i jednotka zdravotnické záchranné služby, která mladíka následně převezla do českobudějovické nemocnice.
„Díky tomu, že oznamovatelka i její dcera takto jednaly, že správně vyhodnotily, co chce mladík udělat a požádaly policii o pomoc, mohl mladý muž dostat další šanci na život. Policisté byli na místě naštěstí včas a udělali přesně to, co bylo v tu chvíli potřeba, a za to jim patří velké poděkování,“ dodala mluvčí nakonec.
Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.
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