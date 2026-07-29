Mladík visel nad dálnicí D3: Život mu zachránila expřítelkyně

Mladík se rozhodl ukončit život na D3. Život mu zachránili policisté.
Mladík se rozhodl ukončit život na D3. Život mu zachránili policisté.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Martin Lisičan - 
29. července 2026
17:14

Českobudějovičtí policisté zasahovali u případu mladíka, který se rozhodl ukončit svůj život skokem z protihlukové stěny na dálnici D3. Díky precizní práci zasahujících policistů muž dostal další šanci na život. 

K incidentu došlo 24. července v podvečerních hodinách na Českobudějovicku. „Na tísňovou linku 158 totiž zavolala žena zásadní informaci, že bývalý přítel její dcery vyhrožuje sebevraždou. S dcerou měl komunikovat přes sociální síť a sdělil jí, že skočí z jednoho dálničního mostu právě na Českobudějovicku,“ uvedla na webu policie mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Na místo vyrazili policisté z dálničního oddělení Borek. Policisté prap. Michal Kubeš, pprap. Lukáš Cypřiš a nstržm. Tomáš Musil po příjezdu vyhodnotili, že je situace velmi nebezpečná. „Nešťastného muže skutečně viděli, byl zavěšen ve velké výšce na vnější straně protihlukové stěny u dálnice D3. Prap. Kubeš, aniž by měl zkušenosti s vyjednáváním z dřívější doby, začal s mladým mužem komunikovat,“ napsala Schwarzová. 

Kubeš svým lidským přístupem dokázal s mladíkem hovořit, získal si jeho důvěru a zjistil, co ho trápí. Mladíka se po několika minutách podařilo přesvědčit. Na místo následně dorazila i jednotka zdravotnické záchranné služby, která mladíka následně převezla do českobudějovické nemocnice.

„Díky tomu, že oznamovatelka i její dcera takto jednaly, že správně vyhodnotily, co chce mladík udělat a požádaly policii o pomoc, mohl mladý muž dostat další šanci na život. Policisté byli na místě naštěstí včas a udělali přesně to, co bylo v tu chvíli potřeba, a za to jim patří velké poděkování,“ dodala mluvčí nakonec.

Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.

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Policisté rozmluvili muži sebevraždu.
Zdroj: Facebook

Témata:
sebevraždaokres České BudějoviceNemocnice České BudějoviceBorekDálnice D3Jihočeský kraj
Martin Lisičan
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