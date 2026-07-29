Muž šermoval nožem kousek od dětí: Policisty volala vyděšená maminka
U dětského hřiště v Pardubicích došlo v neděli odpoledne k děsivé situaci. Agresivní muž tam kolem sebe šermoval nožem, a to nedaleko skupinky malých dětí. Policie u něj následně našla ještě několik čepelí, obušek, šroubovák a maketu pistole.
Policisty na místo přivolala jedna z maminek. Když ke hřišti dojeli, muž na jejich výzvu nůž ihned odhodil. Na další pokyny však už nijak nereagoval. Strážci zákona tak museli použít donucovacích prostředků a muže na zemi spoutat. „Při následné prohlídce kapes a věcí, které měl při sobě, postupně strážníci našli tři krátké nože, šroubovák, obušek a maketu pistole,“ popsali pardubičtí policisté.
Všechny tyto předměty mu na místě zabavili. I navzdory tomu, že zkouška na alkohol a návykové látky vyšla u muže negativně, podle popisu policie se po celou dobu zákroku choval velmi zvláštně. Předali ho proto do péče záchranářů, kteří ho převezli na specializované oddělení v nemocnici.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.