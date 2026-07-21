Černá puma na jihu Čech? Policie prověřuje několik hlášení

Černý panter na jihu Čech? Policie prověřuje další hlášení
Černý panter na jihu Čech? Policie prověřuje další hlášení  (Autor: PČR)
Autor: Štěpánka Grofová - 
21. července 2026
11:52

Policie na jihu Čech prověřuje několik oznámení o možném výskytu velké kočkovité šelmy. Nejdříve ji měla spatřit řidička na Českobudějovicku, jen o několik dní později přišlo další hlášení z Táborska. Do pátrání se zapojili policisté, myslivci i veterináři.

Další hlášení o možné přítomnosti černé pumy zaměstnává jihočeské policisty. Po oznámení z minulého týdne na Českobudějovicku nyní prověřují také svědectví z Táborska. Obě místa od sebe dělí přibližně 30 kilometrů, není ale jasné, zda svědci skutečně popsali stejné zvíře.

Nejnovější oznámení přijali policisté v pondělí. Velkou černou kočkovitou šelmu měl svědek spatřit u Kvasejovic na Táborsku. Do prověřování se zapojili policisté ze Soběslavska, starostové okolních obcí i myslivecká sdružení.

Na podobné oznámení přitom policie reagovala už 14. července. Tehdy se na hlubocké policisty obrátila žena, která cestou do práce projížděla mezi Mazelovem a Ševětínem na Českobudějovicku. Tvrdila, že asi z desetimetrové vzdálenosti zahlédla velkou černou kočkovitou šelmu.

Protože během jízdy nemohla zastavit ani pořídit fotografii, nechala si později pomocí umělé inteligence vytvořit ilustrační snímek zvířete. Ten následně předala policistům s tím, že podle ní nejlépe odpovídá tomu, co ráno u silnice viděla.

Policie po prvním oznámení informovala krajskou veterinární správu, myslivecká sdružení i starosty okolních obcí. Po pondělním hlášení pátrání rozšířila také na Táborsko.

Lidé by se podle policie ke zvířeti v žádném případě neměli přibližovat. „V případě, že byste zvíře zahlédli, nepřibližujte se k němu a volejte na 158,“ apeluje policejní mluvčí Lenka Krausová.

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Puma se procházela ve městě! Policie ji musela uspat pistolí
Zdroj: Daniela Pilařová, Reuters

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Štěpánka Grofová
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