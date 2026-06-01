Následky bouřek na jihu Čech: Popadané stromy a 300 odběratelů bez proudu
Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektrické energie 300 odběratelů. V neděli se ocitlo bez proudu až 10.000 domácností, dodávky se dařilo obnovovat. Přes noc se situace uklidňovala a nejsou hlášeny nové poruchy, řekl dnes ČTK Roman Šperňák za distributora EG.D.
„Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení,“ uvedl Šperňák. Nyní distributor eviduje 11 poruch na vedení vysokého napětí. Během nedělního večera se jim podařilo obnovit dodávky do většiny zasažených oblastí. Aktuální omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. „Věříme, že během dneška se všechny dodávky povede obnovit,“ dodal Šperňák.
Jihočeští hasiči evidují během noci deset dalších výjezdů k popadaným stromům. Celkem od nedělního odpoledne zaznamenali téměř 300 výjezdů napříč krajem, uvedli na síti X.
V celé republice hasiči v neděli vyjížděli k 655 technickým zásahům, což bylo o 163 procent víc než obvykle. Nejvíce v souvislosti s bouřkami pomáhali v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji, častěji ale vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji.
