Bouřky a lijáky bičovaly Česko, kolem Netolic se prohnalo tornádo. Tisíce lidí zůstaly bez proudu

  • V Boršově se na mokré silnici srazil autobus s osobním autem. Záchranáři ošetřili 13 zraněných
    Podle meteorologů se prohnalo Prachatickem krátce tornádo
    Hasiči v Jihočeském kraji odklízeli popadané stromy
    Autor: Jakub Veinlich,ČTK - 
    Dnes
    20:30

    Deště doprovázené silným větrem a na Netolicku zřejmě i tornádem. Nedělní počasí potrápilo hlavně jih Čech. Tisíce rodin zůstaly bez elektrického proudu, voda zatopila místy sklepy. U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili 13 lidí. Na Plzeňsku vyvrácený strom zranil 50letého muže.

  • 1.Tornádo u Netolic

    Nejvíc deště spláchly jih Čech. Kvůli bouřkám zůstalo bez proudu na 10 tisíc odběratelů. Energetici zaznamenali 21 poruch na vedení vysokého napětí.

    „Mezi 15:10 a 15:20 bylo kolegy spatřeno v terénu pravděpodobné tornádo v oblasti jihovýchodně od Netolic v Jihočeském kraji,“ informoval Český hydrometeorologický ústav na síti X.

    Meteorologové hledají svědky, kterým se podařilo živel případně i natočit.

  • 2.Stromy na chatkách

    Svízelná situace byla také na Prachaticku na jihu Čech. V jednom případě spadl strom na chatku, v dalším pak na dům. „Zatím se však vše obešlo bez zranění,“ sdělil mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.

    Hasiči v Jihočeském kraji odklízeli popadané stromy

  • 3.13 zraněných po srážce autobusu s autem

    Počasí nese patrně značnou část viny také na dopravní nehodě autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou. Záchranáři ošetřili třináct lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zraněni lehce. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci.

    „Posádky na místě ošetřily celkem 13 zraněných osob. Všichni pacienti byli při vědomí,“ uvedla Kafková. Lidé s lehkým zraněním vyvázli z nehody s pohmožděninami a odřeninami. Pacienty přijaly nemocnice v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.

    Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová uvedla, že řidič osobního auta jel na Včelnou, nepřizpůsobil zřejmě povahu jízdy mokré silnici, dostal smyk a narazil do autobusu. Odhad celkové škody podle ní činí dva miliony korun.

    K nehodě ohlášené po 14:45 poslali záchranáři tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous.

    Českem dnes postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. Jihočeští hasiči měli vyšší počet výjezdů, šlo hlavně o čerpání vody nebo odstraňování polámaných větví.

  • 4.Strom zavalil člověka

    Silný vítr patrně vyvrátil strom v Žinkovech na Plzeňsku a spadl na stan. V něm byl 50letý muž, kterého porost zavalil. Záchranáři ho po vyproštění a ošetření převezli s mnohočetnými středními až těžkými zraněními do plzeňské fakultní nemocnice, Podobný případ se stal v kraji i v sobotu, kdy strom vyvrácený větrem zranil v Kdyni na Domažlicku pětašedesátiletou ženu.

  • 5.Jak bude? 

    Meteorologové vydají v pondělí předpověď počasí na následující týden a také měsíc. Podle aktuální předpovědi má být v pondělí zataženo až oblačno. Na většině území Česka déšť a přeháňky. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17- 22 stupňů Celsia. Na horách 13 stupňů. 

     

