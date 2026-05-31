Větroň začal hořet po nouzovém přistání v Havlíčkově Brodě: Pilot se zranil!
V Havlíčkově Brodě se odpoledne zranil pilot větroně. Při přistávání zavadil o ukazatel u čerpací stanice, který začal hořet, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Pilot chtěl podle ní zřejmě nouzově přistát.
Záchranáři jej převezli do Fakultní nemocnice Brno Bohunice, podle mluvčího záchranářů Petra Janáčka jsou zranění středně těžká. „Na místě budou nyní pracovat kriminalisté. O události jsme vyrozuměli leteckou inspekci,“ uvedla Čírtková. Nehoda se stala kolem 15:30 u benzinové stanice v Lidické ulici. Silnice I/38 je kvůli ní zavřená.
