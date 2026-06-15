Chtěl pomoci, skončil v kritickém stavu: Řidič pomáhal u srážky s divočákem, srazilo ho auto
Šílenou smůlu měli dva řidiči na Českobudějovicku. Žena zde srazila divoké prase, když se snažila situaci vyřešit, přispěchal jí na pomoc další řidič. Korigoval dopravu a upozorňoval další projíždějící vozidla. Jeden z kolemjedoucích ho ale přehlédl a srazil. Po resuscitaci byl sražený muž převezen ve vážném stavu do nemocnice.
V sobotu 13. června došlo na Českobudějovicku k dvojnásobné dopravní nehodě. Kolem jedenácté hodiny večerní řidička vozu Škoda Octavia srazila na silnici I/3 u sjezdu na Homole divočáka. Zastavila u krajnice a snažila se situaci vyřešit.
Na pomoc jí po chvíli přispěchal další řidič, který se snažil řídit dopravu a upozorňovat další projíždějící vozidla. Řidič Hondy si muže na vozovce nevšiml a srazil ho. „Muž utrpěl velmi vážná zranění a byl převezen do nemocnice. Na místě události zasahovali záchranáři, hasiči i policisté,“ informoval IZS. Po rozsáhlém poranění hlavy sraženému zkolaboval oběhový systém. Záchranáři mu před transportem museli poskytnout resuscitaci.
Policie vyšetřuje okolnosti nehody a prosí všechny svědky nebo projíždějící vozidla s nebezpečností kamerou, aby kontaktovali linku 158.
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