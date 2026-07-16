Cyklista zachránil zanedbaná štěňata: Majitel je odhodil v lese
Cyklista na Prachaticku objevil v lese čtyři opuštěná štěňata bez majitele. Mazlíčků se ujala policie, která zahájila vyšetřování. Strážci zákona prosí o pomoc veřejnost.
Cyklista na Prachaticku zahlédl při projížďce v lesním porostu čtyři opuštěná štěňátka polehávající pod stromem. Mazlíčkům bez obojků dal vodu a zavolal na linku 158.
„Policisté na místo přivolali pracovníka jedné odchytové služby z Prachaticka. Zároveň provedli šetření v okolních obcích, zda dvě bílá a dvě černá štěňata někdo nepostrádá,“ uvedla tisková mluvčí Štěpánka Schwarzová. Odborník určil, že jsou štěňata 8 až 10 měsíců stará, zanedbaná a nejspíše se jedná o křížence rasy labradoodle. „Štěňata byla následně odvezena do záchytných kotců odchytové stanice,“ dodala Schwarzová.
Případ prověřuje policie jako přestupkové jednání podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a hledá pachatele. Současně se obrací na širokou veřejnost a žádá o pomoc s hledáním majitele psů. „Pokud máte o tomto případu jakékoliv informace, znáte majitele nebo víte, kde se psi v lese vzali, volejte na linku 158. Za spolupráci děkujeme,“ uzavřela mluvčí.
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