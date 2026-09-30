V Zimbabwe se zřítil vrtulník: Zemřel bohatý podnikatel s manželkou?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK, Klára Jelínková - 
30. září 2026
22:35

V Zimbabwe při pádu vrtulníku ve středu zřejmě zemřelo všech šest lidí na palubě, informovala agentura Reuters. Vládní mluvčí Nick Mangwana na síti X oznámil, že mezi oběťmi byl i významný podnikatel. Jeho totožnost zatím nezveřejnil.

Nehoda se stala zhruba 70 kilometrů východně od hlavního města Harare kolem 17:00 místního času. Mluvčí policie Paul Nyathi uvedl, že těla obětí byla silně popálená a úřady nyní pracují na jejich identifikaci.

Místní server ZimLive uvedl, že mezi oběťmi byl podnikatel Wicknell Chivayo. Úřady jeho totožnost zatím nepotvrdily. Avšak mluvčí rodiny Chivayových měl potvrdit DW Africa, že Wicknell a jeho manželka Lucy Mutekeová jsou oběťmi nehody. Vrtulníkem letěli tři další cestující a dva piloti, uvedl Mangwana.

Ilustrační foto.
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Témata:
AfrikaZimbabweHarareXoběťvrtulníkWicknell Chivayo
Klára Jelínková
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