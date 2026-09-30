Záchranáři a policie vyjížděli k nehodě v půl sedmé ráno na rušnou Masarykovu ulici. „Dívku mladšího školního věku jsme po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předali do péče leteckých záchranářů. Při nehodě utrpěla středně těžké poranění dolní končetiny,“ řekl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
„Podle prvotních informací řidič osobního vozidla pravděpodobně nestačil zareagovat na nezletilou osobu přecházející po přechodu pro chodce,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Nehodou se dopravní policisté nadále zabývají. Silnice už je opět průjezdná.
Zražený i chlapec
Nejde o jedinou takovou nehodu v regionu. Už v úterý odpoledne srazil volkswagen v Líních na severu Plzeňska chlapce (3). „Řidička (47) jela s autem VW Passat k mateřské školce, když v prostoru náměstí ji před vozidlo vběhlo dítě, které šlo v doprovodu matky (33),“ popsal nehodu policejní mluvčí Ondřej Hodan. Chlapeček byl s lehkými zraněními převezen do nemocnice.
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