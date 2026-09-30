Útok žáka (13) na Slovensku: Ubodaná Božena byla po těžké nemoci. Spolužačka bojuje o život

Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61).
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Autor: Štěpánka Grofová - 
30. září 2026
11:45

Tři roky bojovala s vážnou nemocí a vrátila se ke svým žákům. Život oblíbené učitelky Boženy nakonec vyhasl přímo ve škole ve slovenském Staškově, kde v úterý zaútočil teprve třináctiletý žák Daniel. Kritický zůstává také stav školačky Nelky, jež měla utrpět tři bodné rány a po masivní ztrátě krve ji vrtulník transportoval do nemocnice.

Božena M. zasvětila škole ve Staškově velkou část života. V minulosti ji vedla jako ředitelka, nyní byla třídní učitelkou druháků. V úterý 29. září se ale ze školy domů už nevrátila.

Po první vyučovací hodině tam žák osmé třídy napadl nožem spolužačku (13) a dvě učitelky. Božena utrpěla zranění, jimž navzdory snaze záchranářů podlehla. Další dvě napadené skončily v nemocnicích.

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Tři roky bojovala s nemocí

„Tři roky bojovala s těžkou nemocí. Jen před dvěma týdny jsme se potkali na ulici, když jsem se vrátil z Madagaskaru. Objali jsme se, ptala se mě, jak se mám,“ zavzpomínal pro slovenskou televizi JOJ jeden z místních.

Božena byla ve Staškově známou tváří. Kromě dlouholetého působení ve škole se zapojovala také do činnosti Spolku rodáků Jozefa Kronera. Po oblíbené pedagožce zůstal manžel a syn.

Nelka bojuje o život

Zatímco učitelce už záchranáři pomoci nedokázali, o život těžce zraněné Nelky bojují lékaři v Martině. Školačka měla utrpět tři bodné rány. Do nemocnice ji v kritickém stavu dopravil záchranářský vrtulník.

Dívka prodělala hemoragický šok způsobený náhlou a masivní ztrátou krve. Takový stav může vést k selhání krevního oběhu a nedostatečnému zásobení orgánů kyslíkem. Podle posledních zveřejněných informací zůstává její stav velmi vážný.

Třetí napadenou je Boženina kolegyně (44). S bodným poraněním hrudníku ji vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině. Její stav je stabilizovaný a není v ohrožení života.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Problém řešili už před útokem

Postupně vycházejí najevo také události z posledních dnů před útokem. Ministr školství Tomáš Drucker deníku PLUS Jeden Deň potvrdil, že škola řešila blíže neupřesněný problém už v pátek 25. září. Hned v pondělí přijeli pracovníci Centra poradenství a prevence a s dotčenou třídou strávili přibližně dvě hodiny.

Podrobnosti úřady zatím nezveřejnily. Spolužáci ale slovenskému deníku SME popsali incident s obrázkem. Daniel měl vytvořit snímek zachycující dvě učitelky v prostředí koncentračního tábora. Podle dětí mu poté hrozilo zhoršení známky z chování a doma měl dostat zaracha. Právě tento konflikt se objevuje jako jedna z možných stop při hledání příčiny útoku. Policie však motiv zatím nepotvrdila.

Trestně odpovědný není

Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Danielovi je však teprve třináct let, a podle slovenských zákonů proto není trestně odpovědný.

Staškov se mezitím snaží vyrovnat s následky útoku. Ve středu odpoledne obec zpřístupnila obyvatelům bezplatnou pomoc krizových psychologů. Využít ji mohou osobně, telefonicky i online.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61).
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.

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Štěpánka Grofová
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