Útok žáka (13) na Slovensku: Ubodaná Božena byla po těžké nemoci. Spolužačka bojuje o život
Tři roky bojovala s vážnou nemocí a vrátila se ke svým žákům. Život oblíbené učitelky Boženy nakonec vyhasl přímo ve škole ve slovenském Staškově, kde v úterý zaútočil teprve třináctiletý žák Daniel. Kritický zůstává také stav školačky Nelky, jež měla utrpět tři bodné rány a po masivní ztrátě krve ji vrtulník transportoval do nemocnice.
Božena M. zasvětila škole ve Staškově velkou část života. V minulosti ji vedla jako ředitelka, nyní byla třídní učitelkou druháků. V úterý 29. září se ale ze školy domů už nevrátila.
Po první vyučovací hodině tam žák osmé třídy napadl nožem spolužačku (13) a dvě učitelky. Božena utrpěla zranění, jimž navzdory snaze záchranářů podlehla. Další dvě napadené skončily v nemocnicích.
Tři roky bojovala s nemocí
„Tři roky bojovala s těžkou nemocí. Jen před dvěma týdny jsme se potkali na ulici, když jsem se vrátil z Madagaskaru. Objali jsme se, ptala se mě, jak se mám,“ zavzpomínal pro slovenskou televizi JOJ jeden z místních.
Božena byla ve Staškově známou tváří. Kromě dlouholetého působení ve škole se zapojovala také do činnosti Spolku rodáků Jozefa Kronera. Po oblíbené pedagožce zůstal manžel a syn.
Nelka bojuje o život
Zatímco učitelce už záchranáři pomoci nedokázali, o život těžce zraněné Nelky bojují lékaři v Martině. Školačka měla utrpět tři bodné rány. Do nemocnice ji v kritickém stavu dopravil záchranářský vrtulník.
Dívka prodělala hemoragický šok způsobený náhlou a masivní ztrátou krve. Takový stav může vést k selhání krevního oběhu a nedostatečnému zásobení orgánů kyslíkem. Podle posledních zveřejněných informací zůstává její stav velmi vážný.
Třetí napadenou je Boženina kolegyně (44). S bodným poraněním hrudníku ji vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině. Její stav je stabilizovaný a není v ohrožení života.
Problém řešili už před útokem
Postupně vycházejí najevo také události z posledních dnů před útokem. Ministr školství Tomáš Drucker deníku PLUS Jeden Deň potvrdil, že škola řešila blíže neupřesněný problém už v pátek 25. září. Hned v pondělí přijeli pracovníci Centra poradenství a prevence a s dotčenou třídou strávili přibližně dvě hodiny.
Podrobnosti úřady zatím nezveřejnily. Spolužáci ale slovenskému deníku SME popsali incident s obrázkem. Daniel měl vytvořit snímek zachycující dvě učitelky v prostředí koncentračního tábora. Podle dětí mu poté hrozilo zhoršení známky z chování a doma měl dostat zaracha. Právě tento konflikt se objevuje jako jedna z možných stop při hledání příčiny útoku. Policie však motiv zatím nepotvrdila.
Trestně odpovědný není
Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Danielovi je však teprve třináct let, a podle slovenských zákonů proto není trestně odpovědný.
Staškov se mezitím snaží vyrovnat s následky útoku. Ve středu odpoledne obec zpřístupnila obyvatelům bezplatnou pomoc krizových psychologů. Využít ji mohou osobně, telefonicky i online.
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