Smrtonosný parazit u českých hranic! Poláci hlásí výskyt zmutovaných klíšťat

Obrovské klíště Hyalomma marginatum
Autor: Nicole Kučerová - 
15. května 2026
11:46

Kromě běžných klíšťat se Evropou začala šířit zmutovaná verze těchto krvelačných parazitů. Je agresivnější, rychlejší a hostitele vyloženě loví! Nebezpečná klíšťata rodu Hyalomma přicestovala z Afriky a zabydlela se nedaleko českých hranic. Zbavit se jich není vůbec jednoduché.

S oteplováním klíšťata obsadila lesy, louky i městské parky. Každoroční sezona je v plném proudu a s ní přichází i nová hrozba. Evropou se začala šířit zmutovaná verze těchto krvelačných parazitů, která je mnohem dravější, rychlejší a nebezpečnější.

Zatímco česká klíšťata čekají v trávě na vhodného hostitele a jsou spíše pasivními parazity, zmutovaná verze rodu Hyalomma bere osud do vlastních rukou. Oproti naší verzi je mnohem rychlejší a za teplou krví aktivně běhá. Oběť loví a nenechá se jen tak zastavit.

Agresivní klíšťata donedávna žila v Africe a v Asii. S oteplováním se ale postupně rozšířila na jih Ruska a začala okupovat Evropu. Podle zahraničního serveru Gazeta Prawna už se dostala i do Polska! Jejich výskyt v dubnu potvrdila Varšavská univerzita. Parazity objevila nedaleko Česka, konkrétně ve Slezsku a Velkém Polsku. Jak se druh dostal do střední Evropy zatím zůstává záhadou.

„Naše klíšťata jsou oproti nim opravdu lína. Klíště Hyalomma na nic nečeká, ale běží,“ popsal profesor Bajer. Druh může uběhnout za pár sekund i několik metrů. Je větší než běžná klíšťata a má velmi dobře vyvinutý zrak. Odborník nedoporučuje parazita likvidovat holou rukou.

Podle ruského serveru AIF se nebezpečný parazit šíří velmi rychle a je odolný vůči běžným postřikům. Zároveň kromě známých nemocí přenáší i velmi nebezpečnou Krymsko-konžskou hemoragickou horečku. „Prvotní příznaky jsou podobné chřipce: horečka a bolest hlavy, ale pak začne krvácení, křeče a malátnost,“ popsal biolog Dmitrij Safonov. Varoval, že nákaza má vysokou úmrtnost. Doporučil užívání repelentů a důkladnou kontrolu celého těla po pohybu v přírodě.

