Vězeň na útěku z Jiřic: Policie ukázala výrazné tetování
Policisté pátrají po vězni, který 20. dubna odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Z parkoviště před areálem ho odvezlo osobní auto. Zdeněk Balada (38) je odsouzený za drogovou trestnou činnost a trest si odpykává ve věznici Jiřice, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Muž odešel před 14:00 z areálu firmy v Poděbradské ulici. Na parkovišti usedl na místo spolujezdce do šedého Fordu Kuga registrační značky 9H0 21 35 a odjel neznámo kam.
Hledaný měří asi 178 centimetrů, je hubený a má šedé oči a krátké lehce vlnité hnědé vlasy. Výrazným znamením je u něj potetovaná celá pravá ruka, takzvaný rukáv. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérkové kalhoty a šedé tričko. Lze ale předpokládat, že si vězeňské oblečení převlékl.
Policie přijme veškeré informace o hledaném i vozidle, v němž odjel, na lince tísňového volání 158.
