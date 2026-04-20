Vězeň na útěku z Jiřic: Policie ukázala výrazné tetování

Hledaný vězeň Zdeněk Balada
Tetování hledaného vězně Zdeňka Balady
Autor: ČTK 
20. dubna 2026
19:53

Policisté pátrají po vězni, který 20. dubna odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Z parkoviště před areálem ho odvezlo osobní auto. Zdeněk Balada (38) je odsouzený za drogovou trestnou činnost a trest si odpykává ve věznici Jiřice, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.

Muž odešel před 14:00 z areálu firmy v Poděbradské ulici. Na parkovišti usedl na místo spolujezdce do šedého Fordu Kuga registrační značky 9H0 21 35 a odjel neznámo kam.

Hledaný měří asi 178 centimetrů, je hubený a má šedé oči a krátké lehce vlnité hnědé vlasy. Výrazným znamením je u něj potetovaná celá pravá ruka, takzvaný rukáv. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérkové kalhoty a šedé tričko. Lze ale předpokládat, že si vězeňské oblečení převlékl.

Policie přijme veškeré informace o hledaném i vozidle, v němž odjel, na lince tísňového volání 158.

Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bouček na suchu? Nic z toho, co se ženou vlastníme, už není naše
Bouček na suchu? Nic z toho, co se ženou vlastníme, už není naše
Aha!
Anna (40): Zdědila jsem bratra svého muže, naše netradiční soužití okolí nechápe
Anna (40): Zdědila jsem bratra svého muže, naše netradiční soužití okolí nechápe
Dáma.cz
Bára Poláková je trojnásobnou maminkou! Po dvou holčičkách má syna, který dostal tradiční jméno
Bára Poláková je trojnásobnou maminkou! Po dvou holčičkách má syna, který dostal tradiční jméno
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Evropu před čtyřmi lety zachránil, Asii teď zklamal. Výsadní postavení LNG se kvůli válce v Íránu hroutí
Evropu před čtyřmi lety zachránil, Asii teď zklamal. Výsadní postavení LNG se kvůli válce v Íránu hroutí
e15
Důvody postupu Zbrojovky: faktor Svědík, jasná vize i hráč, který do druhé ligy nepatří
Důvody postupu Zbrojovky: faktor Svědík, jasná vize i hráč, který do druhé ligy nepatří
iSport
Zatáhne nás Babiš do války? České radary v Hormúzu mu u Trumpa nepomůžou
Zatáhne nás Babiš do války? České radary v Hormúzu mu u Trumpa nepomůžou
Reflex
Mizející svět kmene Hadzabe aneb Jak žijí poslední kočovní lovci u jezera Eyasi?
Mizející svět kmene Hadzabe aneb Jak žijí poslední kočovní lovci u jezera Eyasi?
Lidé a země