Svědci na lince 158 uvedli, že na balkóně jednoho z bytů manipuluje muž se střelnou zbraní. Dokonce měli uslyšet výstřel! Nakonec se do situace vložil společný zásahový tým policistů a strážníků.
„Ten v bytě nalezl tři podnapilé osoby a také zbraň, ze které se mělo střílet. Jednalo se o revolver upravený pro střelbu ostrými náboji. Protože nikdo v bytě nebyl střízlivý ani nebyl držitelem zbrojního průkazu, policisté zbraň zajistili,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Vyšetřování by mělo odhalit, jak se opilec ke zbrani dostal a proč s ní na veřejnosti manipuloval. Muži hrozí obvinění z nedovoleného ozbrojování. „Není vyloučeno, že se trestní kvalifikace může ještě rozšířit,“ dodal mluvčí.
„Muže stojícího ve dveřích bytu jeden ze strážníků pod hrozbou namířené služební zbraně vyzval, aby vyšel ven. Na pokyny podezřelý nedbal, a tak ho hlídka spoutala a vyvedla. Zbylí dva muži již s policisty a strážníky spolupracovali,“ popsal situaci z pohledu městské policie její mluvčí Jakub Ghanem.