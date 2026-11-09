Bývalý pilot slovenského premiéra ve vazbě: Zastřelil syna před očima vnučky (13)!

Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.
Autor: Štěpánka Grofová - 
9. listopadu 2026
05:00

Bývalý šéf slovenské vládní letky Viliam P. měl na chatě v Nové Bani zastřelit vlastního syna. Střelbě měla podle příbuzného přihlížet také jeho vnučka. Dívka už před lety přišla o maminku a nyní zůstala bez obou rodičů. Obviněný pilot skončil ve vazbě.

K rodinné tragédii došlo v sobotu 31. října na chatě v Nové Bani. Podle příbuzného se vše odehrálo před očima jeho vnučky (13). Dívka už před lety přišla o maminku, nyní tak zůstala bez obou rodičů.

„Všechno se to odehrálo před očima té malé, to je něco strašného! Holčička už před lety přišla o maminku, která zemřela, a měla jen otce. A teď se stalo tohle,“ popsal příbuzný slovenskému deníku Nový Čas.

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Podle něj byli v době tragédie na chatě pouze děda, syn a vnučka. Co přesně se mezi muži odehrálo, tak vědí zřejmě jen přeživší účastníci konfliktu. Dívce po smrti otce poskytli pomoc psychologové.

Hádka kvůli odjezdu?

Viliam mladší přijel s dcerou za otcem v pátek. Rodina plánovala během dušičkového víkendu navštívit hroby blízkých. V noci však měli oba muži několik hodin popíjet alkohol a nad ránem se mezi nimi strhla prudká hádka. Podle příbuzného chtěl syn z chaty odejít, jeho otec mu v tom ale měl bránit. 

Manželé ze sousedství navíc uvedli, že mezi otcem a synem docházelo ke konfliktům už v minulosti. Sobotní hádka však skončila střelbou z revolveru. Viliam mladší utrpěl zásah do hrudníku a navzdory snaze záchranářů zemřel.

Bývalý pilot skončil ve vazbě

Policie Viliama staršího zadržela a následně obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Kvůli podezření na výrazný vliv alkoholu měl být vyslechnut až následující den.

V pondělí 2. listopadu rozhodl soud v Banské Bystrici o jeho vzetí do vazby. Přesný motiv činu i okolnosti předcházející střelbě zůstávají předmětem policejního vyšetřování.

Vozil slovenské premiéry

Viliam starší je v Nové Bani známou osobností. Leteckou kariéru zahájil v roce 1972 a desítky let působil u slovenské vládní letky. V letech 1993 až 2005 zastával funkci jejího ředitele. Za svou práci získal několik státních vyznamenání.

V září 2001 byl také členem posádky vládního speciálu s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou. Během jejich letu do Kanady došlo k teroristickým útokům na Spojené státy. Posádka se tehdy musela vypořádat s uzavíráním vzdušného prostoru nad Severní Amerikou. Muž s dlouholetou kariérou a řadou ocenění nyní čelí obvinění z vraždy vlastního syna.

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Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý šéfpilot slovenské vládní letky měl po hádce zastřelit vlastního syna.

Témata:
vraždapilotvnučkaotec a synSlovenskovládní letkaUSAKanadaBanská BystricaNová BaňachataMikuláš Dzurindastřelba
Štěpánka Grofová
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