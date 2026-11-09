Bývalý pilot slovenského premiéra ve vazbě: Zastřelil syna před očima vnučky (13)!
Bývalý šéf slovenské vládní letky Viliam P. měl na chatě v Nové Bani zastřelit vlastního syna. Střelbě měla podle příbuzného přihlížet také jeho vnučka. Dívka už před lety přišla o maminku a nyní zůstala bez obou rodičů. Obviněný pilot skončil ve vazbě.
K rodinné tragédii došlo v sobotu 31. října na chatě v Nové Bani. Podle příbuzného se vše odehrálo před očima jeho vnučky (13). Dívka už před lety přišla o maminku, nyní tak zůstala bez obou rodičů.
„Všechno se to odehrálo před očima té malé, to je něco strašného! Holčička už před lety přišla o maminku, která zemřela, a měla jen otce. A teď se stalo tohle,“ popsal příbuzný slovenskému deníku Nový Čas.
Podle něj byli v době tragédie na chatě pouze děda, syn a vnučka. Co přesně se mezi muži odehrálo, tak vědí zřejmě jen přeživší účastníci konfliktu. Dívce po smrti otce poskytli pomoc psychologové.
Hádka kvůli odjezdu?
Viliam mladší přijel s dcerou za otcem v pátek. Rodina plánovala během dušičkového víkendu navštívit hroby blízkých. V noci však měli oba muži několik hodin popíjet alkohol a nad ránem se mezi nimi strhla prudká hádka. Podle příbuzného chtěl syn z chaty odejít, jeho otec mu v tom ale měl bránit.
Manželé ze sousedství navíc uvedli, že mezi otcem a synem docházelo ke konfliktům už v minulosti. Sobotní hádka však skončila střelbou z revolveru. Viliam mladší utrpěl zásah do hrudníku a navzdory snaze záchranářů zemřel.
Bývalý pilot skončil ve vazbě
Policie Viliama staršího zadržela a následně obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Kvůli podezření na výrazný vliv alkoholu měl být vyslechnut až následující den.
V pondělí 2. listopadu rozhodl soud v Banské Bystrici o jeho vzetí do vazby. Přesný motiv činu i okolnosti předcházející střelbě zůstávají předmětem policejního vyšetřování.
Vozil slovenské premiéry
Viliam starší je v Nové Bani známou osobností. Leteckou kariéru zahájil v roce 1972 a desítky let působil u slovenské vládní letky. V letech 1993 až 2005 zastával funkci jejího ředitele. Za svou práci získal několik státních vyznamenání.
V září 2001 byl také členem posádky vládního speciálu s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou. Během jejich letu do Kanady došlo k teroristickým útokům na Spojené státy. Posádka se tehdy musela vypořádat s uzavíráním vzdušného prostoru nad Severní Amerikou. Muž s dlouholetou kariérou a řadou ocenění nyní čelí obvinění z vraždy vlastního syna.
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