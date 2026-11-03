Muž žijící v jeskyni u Dubé přišel o 1,6 milionu: Šperky bránil vidlemi

Lgendární Měsíční jeskyně patří k největším slovenským záhadám. (ilustrační foto)
Lgendární Měsíční jeskyně patří k největším slovenským záhadám. (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
3. listopadu 2026
12:29

V Liberci výpovědí okradeného muže žijícího v jeskyni na Českolipsku pokračoval soud s třemi obžalovanými muži. Muž (65) uvedl, že se snažil šperky ukrýt pod křeslo uvnitř jeskyně a bránit vidlemi, poté utekl. Podle spisu ho obžalovaní muži v jeho příbytku připravili skoro o 1,6 milionu korun v hotovosti a zlatý šperk za 170.000 Kč. Dva z obžalovaných vinu při minulém líčení u soudu odmítli, třetí nevypovídal, ale při policejním výslechu se přiznal.

Podle obžaloby se loupeže dopustili dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš, kteří jsou stíháni vazebně, a také Roman Pokuta vyloučený do samostatného řízení. Tip jim podle spisu dal třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka, který se na dovolené v kempu na Českolipsku s okradeným mužem náhodně setkal a prodal mu zlatý náramek za 400.000 korun.

K jeskyni označované i jako skalní sklep nedaleko Dubé přišli lupiči loni 2. července mezi 3:00 až 4:00. Okradený Zdeněk Pavlů dnes u soudu uvedl, že ho probudil rámus, když se snažili útočníci vypáčit dveře do jeskyně. Rychle se oblékl a na obranu si vzal vidle. „Zahazoval jsem zlato, řetízky, náramky, prsteny. Hodil jsem to pod křeslo a čekal, až to vypáčí,“ uvedl Pavlů. Útočníci poté dovnitř vhodili dýmovnici, proto vyběhl Pavlů ven a snažil se bránit vidlemi. „Měli klacky a pravděpodobně byli tři. Moc jsme toho neviděl, byla ještě tma,“ uvedl okradený muž.

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Podle něj po něm chtěli útočníci peníze, tak jim hodil zhruba 170.000 korun. „Myslel jsem, že jim to bude stačit, ale věděli, že mám více,“ uvedl Pavlů. Odhodil proto poté i zlatý řetízek s lebkou a utekl do lesa. Pomoc chtěl hledat v nedaleké chatě, ale ve tmě uvízl v houští. Když se asi za deset minut vrátil ke svému příbytku, útočníci byli pryč a s nimi zmizel i batoh, ve kterém měl zhruba 1,4 milionu korun. Podle něj šlo o úspory, které si za poslední roky vydělal jako zedník. „Dělám klenby z pískovce,“ uvedl Pavlů. Peníze nosil v montérkách, kdy je měl v sáčcích po kapsách. Buď měl montérky na sobě nebo u sebe v batohu. Rád si také kupoval zlaté šperky.

Pavlů u soudu uvedl, že nikdy předtím ho nikdo nepřepadl ani neokradl. „Teď už peníze nešetřím, už mě to přestalo bavit, co mě přepadli,“ dodal.

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Podle jednoho svědka, který dnes vypovídal u soudu, bylo obecně známé, že má Pavlů hodně peněz. „Měl kolem dvou milionů. To věděl každý, vytahoval se tím,“ řekl svědek. Podle něj byl Pavlů hodně šetřivý a omezoval se kvůli tomu i na jídle. Zároveň byl podle svědka pracovitý. „Jako řemeslník je hodnocený jako hodně dobrý. Je o něj zájem, dělá klenby a takové práce, které málokdo umí,“ dodal. Kauza dnes u soudu neskončila, další svědci jsou předvoláni na prosinec.

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Zdroj: Facebook

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