Muž žijící v jeskyni u Dubé přišel o 1,6 milionu: Šperky bránil vidlemi
V Liberci výpovědí okradeného muže žijícího v jeskyni na Českolipsku pokračoval soud s třemi obžalovanými muži. Muž (65) uvedl, že se snažil šperky ukrýt pod křeslo uvnitř jeskyně a bránit vidlemi, poté utekl. Podle spisu ho obžalovaní muži v jeho příbytku připravili skoro o 1,6 milionu korun v hotovosti a zlatý šperk za 170.000 Kč. Dva z obžalovaných vinu při minulém líčení u soudu odmítli, třetí nevypovídal, ale při policejním výslechu se přiznal.
Podle obžaloby se loupeže dopustili dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš, kteří jsou stíháni vazebně, a také Roman Pokuta vyloučený do samostatného řízení. Tip jim podle spisu dal třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka, který se na dovolené v kempu na Českolipsku s okradeným mužem náhodně setkal a prodal mu zlatý náramek za 400.000 korun.
K jeskyni označované i jako skalní sklep nedaleko Dubé přišli lupiči loni 2. července mezi 3:00 až 4:00. Okradený Zdeněk Pavlů dnes u soudu uvedl, že ho probudil rámus, když se snažili útočníci vypáčit dveře do jeskyně. Rychle se oblékl a na obranu si vzal vidle. „Zahazoval jsem zlato, řetízky, náramky, prsteny. Hodil jsem to pod křeslo a čekal, až to vypáčí,“ uvedl Pavlů. Útočníci poté dovnitř vhodili dýmovnici, proto vyběhl Pavlů ven a snažil se bránit vidlemi. „Měli klacky a pravděpodobně byli tři. Moc jsme toho neviděl, byla ještě tma,“ uvedl okradený muž.
Podle něj po něm chtěli útočníci peníze, tak jim hodil zhruba 170.000 korun. „Myslel jsem, že jim to bude stačit, ale věděli, že mám více,“ uvedl Pavlů. Odhodil proto poté i zlatý řetízek s lebkou a utekl do lesa. Pomoc chtěl hledat v nedaleké chatě, ale ve tmě uvízl v houští. Když se asi za deset minut vrátil ke svému příbytku, útočníci byli pryč a s nimi zmizel i batoh, ve kterém měl zhruba 1,4 milionu korun. Podle něj šlo o úspory, které si za poslední roky vydělal jako zedník. „Dělám klenby z pískovce,“ uvedl Pavlů. Peníze nosil v montérkách, kdy je měl v sáčcích po kapsách. Buď měl montérky na sobě nebo u sebe v batohu. Rád si také kupoval zlaté šperky.
Pavlů u soudu uvedl, že nikdy předtím ho nikdo nepřepadl ani neokradl. „Teď už peníze nešetřím, už mě to přestalo bavit, co mě přepadli,“ dodal.
Podle jednoho svědka, který dnes vypovídal u soudu, bylo obecně známé, že má Pavlů hodně peněz. „Měl kolem dvou milionů. To věděl každý, vytahoval se tím,“ řekl svědek. Podle něj byl Pavlů hodně šetřivý a omezoval se kvůli tomu i na jídle. Zároveň byl podle svědka pracovitý. „Jako řemeslník je hodnocený jako hodně dobrý. Je o něj zájem, dělá klenby a takové práce, které málokdo umí,“ dodal. Kauza dnes u soudu neskončila, další svědci jsou předvoláni na prosinec.
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