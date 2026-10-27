Götz se chopil holicího strojku a bezmocné nešťastníci oholil ze tří čtvrtin hlavu. Oba lotři z toho měla legraci, ženu i jejího psa navíc postříkali sprejem. Jenže drsná „zábava“ pokračovala.
Götz ženu vyhnal na dvůr a zavřel ji do chlívku s prasaty a slepicemi, kde musela plačící ležet na hnoji. Nakonec ji zachránila až další obyvatelka domu.
Hlavní iniciátor vyfasoval u znojemského okresního soudu pět let natvrdo, jeho kumpán Brunclík třicetiměsíční podmínku. Jenže oba se odvolali. K úternímu jednání v Brně se však ani jeden z nich neobtěžoval přijít.
Prý ji jen odvšivovali
Obhájce Brunclíka uvedl, že jeho klient situaci v kuchyni popsal jako dobrý skutek, neboť prý ženu odvšivovali a také proto, že měla „blbé kecy“. To ovšem předsedu odvolacího senátu Vlastimíra Čecha nadzvedlo.
„Ten útok v kuchyni byl bezdůvodný. Obžalovaní se u toho bavili a smáli, ostatně někdo z přítomných to natočil na mobilní telefon. Tvrdit, že šlo o hygienu, je drzost,“ prohlásil soudce, podle kterého oba kumpáni spáchali nechutný útok na lidskou důstojnost.
Soudce navíc litoval, že se neodvolal žalobce, protože by jinak zvažoval navýšení trestu. Götzemu, který čelil obžalobě z omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování a loupeže, přičetli také ničení dopravních značek. Odvolání obou mužů shodil senát ze stolu, verdikt je tak pravomocný.
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