Hlavu si muž nelámal s tím, že své oběti napadne před zraky jiných lidí. Vše se totiž odehrálo tak rychle, že si mnozí přítomní ničeho ani nevšimli nebo na volání poškozených o pomoc nestihli zareagovat.
Jeden z případů se odehrál v dubnu letošního roku na ulici Dornych. Žena šla od hlavního nádraží, když jí poblíž zastávek městské hromadné dopravy muž sáhl po zlatém řetízku a zatáhl za něj.
„Řetízek zůstal poškozené viset na krku, přívěsek však skončil v ruce útočníka. Přestože žena volala o pomoc, muž z místa utekl,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Další ženu, která přijela vlakem, si vyhlédl na Masarykově ulici. Muž k ní přistoupil zepředu a strhl jí řetízek z krku. Poškozená ucítila škrábnutí a začala křičet o pomoc. Také v tomto případě útočník utekl se šperkem v hodnotě několika tisíc korun.
Útočil i v tramvaji
Další oběť připravil o cennost v tramvaji. „Muž vyčkal, až souprava zastaví na zastávce v Křenové ulici a otevřou se dveře. Poté jí strhl šperk z krku a zadními dveřmi vyběhl ven," popsal další útok mluvčí.
Trpělivá práce kriminalistů přinesla ovoce. Po čtyřech útocích skončil útočník v poutech. Zároveň nastoupil do vězení za jinou trestnou činnost. „Obviněnému nyní hrozí, že se jeho pobyt za mřížemi prodlouží. Za loupež zákon v základní trestní sazbě stanoví dva až deset let odnětí svobody," shrnul policista.