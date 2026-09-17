Miu (†6 měs.) před smrtí brutálně týrali: Protržená střeva!
Teprve šestiměsíční Mia v lednu zemřela v nemocnici v Banské Bystrici. Její rodiče nyní před soudem čelí obvinění z jejího týrání. Děvčátko mělo v době smrti modřiny a podlitiny po celém těle. U soudu byla odhalena i přesná příčina jejího úmrtí. Matka se ke špatnému zacházení přiznala, její partner vinu odmítá.
Teprve šestiměsíční Mia měla v době smrti celé tělo pokryté modřinami a podlitinami, kromě toho měla i poranění v oblasti konečníku. Příčinou smrti byl podle znalců septický šok způsobený protržením střev. Lékařům bylo hned jasné, že si batole nemohlo taková zranění způsobit samo a kontaktovali policii.
Před soudem nyní stanuli dívčini rodiče Eva (20) a Dávid (26). Obžaloba je viní z týrání. Matka se ke špatnému zacházení s děťátkem přiznala, otec vinu odmítá, informovala TV Markíza. Dvojici čeká v říjnu ještě jedno soudní řízení, kde by měl padnout rozsudek.
Podle svědectví jejich známého mohly v celém případu hrát roli i drogy. „To, co se tam dělo, je katastrofa. To malé bylo bité a házené po koutech. Byly tam drogy a on je dokonce prodával,“ svěřil se pro deník Plus JEDEN DEŇ.
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