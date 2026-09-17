Miu (†6 měs.) před smrtí brutálně týrali: Protržená střeva!

Před soudem stanuli rodiče zemřelé Miušky
Před soudem stanuli rodiče zemřelé Miušky
Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Malá Miuška zažívala peklo na zemi.
Bytovka, kde se odehrávala zvěrstva na malé Miušce.
Autor: Kamil Morávek - 
17. září 2026
11:15

Teprve šestiměsíční Mia v lednu zemřela v nemocnici v Banské Bystrici. Její rodiče nyní před soudem čelí obvinění z jejího týrání. Děvčátko mělo v době smrti modřiny a podlitiny po celém těle. U soudu byla odhalena i přesná příčina jejího úmrtí. Matka se ke špatnému zacházení přiznala, její partner vinu odmítá.

Teprve šestiměsíční Mia měla v době smrti celé tělo pokryté modřinami a podlitinami, kromě toho měla i poranění v oblasti konečníku. Příčinou smrti byl podle znalců septický šok způsobený protržením střev. Lékařům bylo hned jasné, že si batole nemohlo taková zranění způsobit samo a kontaktovali policii.

Miuška si za svůj krátký život prožila peklo.
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Před soudem nyní stanuli dívčini rodiče Eva (20) a Dávid (26). Obžaloba je viní z týrání. Matka se ke špatnému zacházení s děťátkem přiznala, otec vinu odmítá, informovala TV Markíza. Dvojici čeká v říjnu ještě jedno soudní řízení, kde by měl padnout rozsudek.

Podle svědectví jejich známého mohly v celém případu hrát roli i drogy. „To, co se tam dělo, je katastrofa. To malé bylo bité a házené po koutech. Byly tam drogy a on je dokonce prodával,“ svěřil se pro deník Plus JEDEN DEŇ.

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Otčím Tomáš Sivák (37) utýral Matyáška (†3), přijal trest 18 let vězení.
Zdroj: Karel Janeček

Před soudem stanuli rodiče zemřelé Miušky
Před soudem stanuli rodiče zemřelé Miušky
Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Malá Miuška zažívala peklo na zemi.
Bytovka, kde se odehrávala zvěrstva na malé Miušce.

Témata:
týrání dětísmrt dítěteSlovenskoBanská Bystricanemocnicesmrt
Kamil Morávek
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