Bomba v hořovické nemocnici?! Stovky pacientů evakuovali

Nemocnice v Hořovicích.
Nemocnice v Hořovicích.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
17. září 2026
09:02

Policisté kvůli anonymní bombové výhrůžce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Na místo vyslali psovody se psy na vyhledávání výbušnin, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a tři psovody se speciálně vycvičenými psy. Nyní nemocnici evakuují, uvedla mluvčí před 9:00. Přesný počet pacientů, kteří se musí evakuovat, neuvedla. „Bude následovat prohlídka všech prostor,“ dodala.

Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli.

Děsivé záběry z letadla v Íránu
Exploze a křik v Boeingu: Letadlo se začalo rozpadat!

Témata:
BerounskoHořovicePolicie ČRpoliciebombanemocnicepacientevakuace
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Petrkovarova Petra Kovarova ( 17. září 2026 09:16 )

Za tohle by měly být tvrdé tresty. Tohle je naprosto nepřípustné.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tiché vypořádání Rybové s Prachařem: Stál za darem nátlak?
Tiché vypořádání Rybové s Prachařem: Stál za darem nátlak?
Aha!
Co prozradí váš mobil? Zjistěte svou digitální závislost podle znamení horoskopu
Co prozradí váš mobil? Zjistěte svou digitální závislost podle znamení horoskopu
Dáma
„Neslyšela jsem ani pláč vlastního miminka.“ Mladá maminka po porodu málem ohluchla. Na vině byly hormony
„Neslyšela jsem ani pláč vlastního miminka.“ Mladá maminka po porodu málem ohluchla. Na vině byly hormony
Maminka
Nebyli Perfect Match. Přesto spolu Anet a Jirka skončili
Nebyli Perfect Match. Přesto spolu Anet a Jirka skončili
Ženy
Problémy s pamětí mohou znamenat počínající demenci. Deset tipů, jak s ní bojovat
Problémy s pamětí mohou znamenat počínající demenci. Deset tipů, jak s ní bojovat
Moje zdraví
Zemřel Richard Morávek, zakladatel developerské skupiny Redstone
Zemřel Richard Morávek, zakladatel developerské skupiny Redstone
e15
Nehoda na golfu ve Španělsku. Zemřel muž (†56), který chtěl v Olomouci postavit arénu
Nehoda na golfu ve Španělsku. Zemřel muž (†56), který chtěl v Olomouci postavit arénu
iSport
Martin Bartkovský: Rubín Přemka Podlahy a naše dětství aneb Jablko, které je důležitější než nový iPhone
Martin Bartkovský: Rubín Přemka Podlahy a naše dětství aneb Jablko, které je důležitější než nový iPhone
Reflex
Z Hosína až na Ruzyň. Legendární Andula se chystá zpět na nebe v barvách ČSA
Z Hosína až na Ruzyň. Legendární Andula se chystá zpět na nebe v barvách ČSA
Lidé a země