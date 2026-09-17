Bomba v hořovické nemocnici?! Stovky pacientů evakuovali
Policisté kvůli anonymní bombové výhrůžce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Na místo vyslali psovody se psy na vyhledávání výbušnin, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a tři psovody se speciálně vycvičenými psy. Nyní nemocnici evakuují, uvedla mluvčí před 9:00. Přesný počet pacientů, kteří se musí evakuovat, neuvedla. „Bude následovat prohlídka všech prostor,“ dodala.
Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli.
Za tohle by měly být tvrdé tresty. Tohle je naprosto nepřípustné.