Čtyřnohého kamaráda má doma více než pět milionů lidí. Jedničkou jsou psi, kteří dělají radost lidem zhruba 42 % českých domácností. Druhé místo obsadily kočky. Alespoň jedna se najde téměř ve čtvrtině domácností.
Pro mazlíčky chceme špičkovou péči
Češi své mazlíčky často považují za plnohodnotné členy rodiny a jejich zdraví řeší podobně odpovědně jako to své. Rostoucí náklady za veterinární péči, ale řadu majitelů psů a koček přiměly sáhnout po pojištění úrazu a nemoci. „Veterinární péče se v posledních letech posouvá směrem ke specializovanějším vyšetřením, modernější diagnostice a náročnějším zákrokům. To je pro zdraví zvířat dobrá zpráva, zároveň to ale znamená, že náklady na péči mohou u vážnějších případů dosahovat desítek tisíc korun,“ potvrzuje Jana Krepčíková z Generali České pojišťovny.
VÝHODY A NEVÝHODY
Výhody a nevýhody pojištění mazlíčků hodnotí Andrea Brádlerová, mluvčí online srovnávače pojištění RIXO.cz
+ Veterinární péče může v případě závažnějších diagnóz znamenat náklad v řádu desetitisíců korun. Pojištění může majitelům zvířat významně finančně ulevit. Výběr limitů pojištění veterinárních nákladů je široký a pohybuje se od 30 000 Kč až do 150 000 Kč.
+ Výhodou pojištění je nejen úhrada nákladů na veterinární péči v případě nemoci nebo úrazu zvířete, ale i krytí dalších nákladů mimo veterinu. „Pojištění mazlíčků může v závislosti na vybrané nabídce obsahovat připojištění odpovědnosti za zvíře, pojištění úhynu zvířete nebo pojištění ztráty i nákladů na hledání ztraceného mazlíčka do sjednaného limitu,“ vysvětluje Brádlerová.
- Nevýhodou pojištění je obvykle cena pojištění, která se v závislosti na plemeni (případně velikosti u kříženců) a zvolených limitech pojištění pohybuje mezi 3000 - 8000 Kč ročně u psů, u koček mezi 3000 - 6000 Kč.
- U pojištění koček může být pro zájmové chovatele nevýhodou také nutnost nechat kočku čipovat, i když jde o tzv. bytovou kočku. Čipování koček je narozdíl od psů zatím prováděno čistě na dobrovolné bázi a povinné čipování je zatím v nedohlednu. Čipování zvířete je totiž vždy podmínkou vstupu do pojištění.
Jak vybrat pojištění
Výběru pojištění svého chlupatého kamaráda věnujte čas, s podpisem smlouvy nespěchejte a pečlivě vybírejte. „Pojištění psů i koček lze nalézt v nabídce Generali České pojišťovny, Direct pojišťovny, Colonnade a PetExpert (respektive ČSOB pojišťovny). Česká podnikatelská pojišťovna a Halali pojišťovna pak nabízí pouze pojištění psů,“ vypočítává Brádlerová.
Čtěte pojistné podmínky
Při uzavírání pojištění je vždy vhodné prostudovat pojistné podmínky, které se mezi jednotlivými pojišťovnami výrazně liší.
Ptejte se na výluky
„Majitele mazlíčků mohou překvapit zejména výluky. Pojištění se někdy nevztahuje na nejběžnější úkony a ošetření, které mazlíčci rutinně absolvují,“ vysvětluje mluvčí Brádlerová.
Z plnění mohou být vyloučené například náklady na očkování, preventivní vyšetření, ošetření chrupu, odčervení, kastraci či péči v souvislosti s březostí. „Nutné je také počítat s výlukou na vrozené či dříve vzniklé zdravotní potíže mazlíčka a na nemoci, proti kterým je doporučeno zvíře očkovat. Virová onemocnění FIV a FIP, které jsou strašákem každého majitele koček, bývají taktéž často vyloučené,“ dodává.
Tyran terorizoval celou domácnost: Šílené video zachycuje, jak do psů bušil pěstmi a házel s nimi o zem
Zajímejte se o výši spoluúčasti
Pojištění mazlíčků se vždy sjednává se spoluúčastí, nejčastěji v nastavení 10 %, min. 1000 Kč, může být ale i vyšší. „Čím vyšší je přitom spoluúčast, tím nižší je cena. Příliš nízké pojistné tak často bývá varovným znakem vysoké spoluúčasti,“ vysvětluje.
Zkontrolujte smluvní veterináře
Některé pojišťovny hradí veterinární ošetření podle pojistných podmínek smlouvy pouze u svých smluvních lékařů. Sítě smluvních veterinárních klinik jsou velmi široké, nicméně nezahrnují všechny ordinace v ČR. Před sjednáním smlouvy je vhodné si ověřit, zda je na seznamu i váš veterinář.
Zjistěte si vstupní věk
Pojištění platí zpravidla až do smrti zvířete, s jeho sjednáním ale nelze otálet do vyššího věku. Pojišťovny přijímají do pojištění jen zvířata do maximálního vstupního věku, u psů může jít o 6-9 let podle plemene nebo velikosti, u koček je zpravidla maximální vstupní věk 8 let.
Prozkoumejte čekací doby
V rámci pojištění mazlíčků se sjednávají čekací doby, což znamená, že po určitou dobu ode dne počátku pojištění pojišťovna nevyplácí plnění. V případě úhrady nákladů na ošetření úrazu jde o jednotky dnů, u nemocí pak jde zpravidla o 1 měsíc. Zvláštní čekací doby se také uplatňují u vyjmenovaných diagnóz (ortopedické potíže apod.).
Rada: Pozor na cesty do zahraničí
Ošetření v zahraničí zpravidla pojištění nepokryje a při cestování s mazlíčkem je vhodné připojistit si mazlíčka v rámci cestovního pojištění.
Bez čipu zvíře nepojistíte
Aby bylo možné čtyřnohého člena rodiny pojistit, musí být snadno identifikovatelný. To většinou znamená tetování nebo čip. Jenže na rozdíl od psů není čipování koček v Česku povinné a majitelé ho tak podceňují. Ošetření nepojištěné kočky ale může pořádně provětrat peněženku.
„Finanční zranitelnost domácností začíná hluboko pod náklady vážnější veterinární operace,“ říká Radomír Dubský z Direct pojišťovny. Podle průzkumu by pro víc než polovinu dotázaných znamenal výrazný zásah do rodinného rozpočtu už účet do 10 000 korun. Skutečné náklady na veterinární péči přitom mohou vystoupat mnohem výše. „Při vážném úrazu mohou náklady během krátké doby vyšplhat do desítek až stovek tisíc korun,“ vysvětluje Dubský.
Pojistí i pouliční směs
Řadě Čechů na »papíru«nezáleží a před čistokrevnou rasou dávají přednost křížencům. I ty je ale možné pojistit. „Podstatné je především to, aby byl pes jasně identifikovatelný a splňoval vstupní podmínky pojištění,“ upřesňuje Jana Krepčíková. Ještě výrazněji než u psů nezáleží majitelům na čistokrevnosti u koček. Naprostou většinu chovaných koček, zhruba 84 procent, tvoří běžné kočky domácí bez šlechtěného původu.
Bára se vdala za Egypťana a odhalila zákulisí turistického ráje: Pokusy na psech zaživa, otravy strychninem!
Úrazy číhají hlavně na psy
Paleta chorob a úrazů, které číhají na mazlíčky, je neuvěřitelně široká a mění se i s ročním obdobím. V porovnání s kočkami jsou psi často aktivnějšími společníky člověka. Denně chodí ven, cestují autem, sportují, potkávají jiná zvířata a pohybují se v prostředí, které majitel nemá vždy pod kontrolou. „Často tak vznikají úrazy při pohybu venku, poranění tlapek, rány po střetu s jiným psem, kulhání, zlomeniny, poranění po dopravních nehodách nebo komplikace způsobené pozřením nevhodného předmětu či potravy,“ uvádí Jana Krepčíková.
Specifickým obdobím pro zdravotní problémy je přitom léto. „V období prázdnin a letní sezony se vedle zlomenin a řezných ran setkáváme s alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem nebo s problémy způsobenými osinami. Zdánlivá drobnost se může rychle změnit v akutní stav, který vyžaduje ošetření,“ dodává Dubský.
Víte, že…
Specifickou roli hraje podle dat studie PubMedCentral plemeno a velikost psa? U větších plemen se častěji řeší pohybový aparát, klouby nebo ortopedické zákroky, u menších plemen se mohou častěji objevovat například problémy se zuby. Některá plemena mohou mít navíc genetické predispozice k určitým onemocněním.
Kočky překvapí cenou léčby
U koček se veterináři nejčastěji setkávají s akutními a nečekanými potížemi, které majitele překvapí nejen svou závažností, ale i cenou léčby. Převládají úrazy, typicky pády z oken a balkonů, zejména na jaře, kdy kočky reagují na ptáky a hmyz, nebo zranění po špatném doskoku v bytě. V létě se počet úrazů zvyšuje.
„Kočky tráví více času venku, kocouři se perou o mrouskající kočky a svá teritoria,“ popisuje veterinářka Karolína Świerczek Drábková. Závažná poranění způsobují také dopravní nehody a rvačky s jinými zvířaty, která často vedou k hlubokým ranám a riziku přenosu virových chorob. U koťat se objevují i popáleniny nebo otravy, například po požití jedovatých rostlin, chemikálií nebo při kousání elektrických kabelů.