Nové nebezpečí pro mazlíčky: Kratom dokáže během chvilky zabít!

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...  (Autor: istock.com)
Autor: Nicole Kučerová - 
16. srpna 2026
05:00

Domácím mazlíčkům hrozí čím dál tím větší nebezpečí. Veterináři se v poslední době setkávají s otravou kratomem a nikotinem! Stačí konzumace malého množství nic netušícím mazlíčkem. Během několika málo minut může následovat otupení, a dokonce i smrt.

Na mazlíčky v letním období čeká v ulicích nespočet nástrah. Kromě rozpáleného asfaltu nebo umělého trávníku, které kvůli vysokým teplotám mohou vážně poranit polštářky na tlapkách, se veterináři čím dál tím častěji setkávají s otravami po konzumaci nebezpečné látky.

Mezi takové patří kratom, volně dostupná psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa. Nejčastěji se konzumuje v kombinaci s vodou, čajem nebo slazeným nápojem. Je tmavě zelená a nejčastěji se prodává v podobě prášku. Je snadné ji někde rozsypat, vylít, nebo odhodit a tím se stává velmi nebezpečnou pro zvídavé mazlíčky.

Majitelka kočky, které po konzumaci kratomu během chvilky zemřel milovaný mazlíček, sdílela zkušenost na sociálních sítích. „Podle veterinární pohotovosti a testu moči stačilo, aby zvíře venku prošlo místem, kde byl tento kratom pohozený. Látka pravděpodobně ulpěla na tlapkách a srsti a kočka ji při běžném čištění slízala,“ popsala.

Během několika desítek minut následovala silná bolest a nakonec i smrt. „Pokud po návratu zvenčí zpozorujete u svého zvířete malátnost, nekoordinovaný pohyb, nereagující zorničky nebo potíže s dechem, nečekejte ani minutu a jeďte hned na pohotovost. Nám už se kočičku zachránit nepodařilo,“ varovala. Pytlíky od prášku můžete najít i pohozené v parku nebo vysypané vedle odpadkového koše, při procházce s pejskem je tedy třeba dávat bedlivý pozor, co očichává!

Kromě kratomu hrozbu představuje i nikotin, který je pro psy a kočky vysoce toxický. Příznaky se objevují už během pár desítek minut. Rizikové nejsou pouze běžné cigarety, ale i žvýkací tabák, nikotinové sáčky, náplasti a e-cigarety. Otrava se projevuje zrychleným tepem, hypertenzí, průjmem, poruchou chůze, třesem a může následovat kolaps i smrt, uvedl server První pomoc pro psy.

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Psi od množitelky jim zůstanou na krku. Čivavy z chovu v Nové Vsi jsou tak nemocné, že je nelze adoptovat
Zdroj: Kateřina Lang

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Nicole Kučerová
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