Nemáte ji i vy? Ministerstvo varuje před nebezpečnou kosmetikou!
Čeští hygienici varují před pěti vlasovými přípravky známých značek, ve kterých odhalili zakázanou látku. Varování se týká výrobků světoznámých značek L’Oréal Paris, Toni & Guy, Schwarzkopf a Syoss. Závadnou látku obsahují konkrétní čísla šarže.
Ministerstvo zdravotnictví na webu upozornilo na pět výrobků, ve kterých hygienici objevili lilial. Látka se v kosmetice nesmí používat, protože je klasifikována jako toxická pro reprodukci.
Závadná kosmetika
Mezi závadnými výrobky jsou hned dva přípravky od L’Oréal Paris. Konkrétně jde o ELSEVE Total Repair Extreme, obnovující balzám, šarže 24K404, a ELSEVE Total Repair 5 Extreme, obnovující šampon, šarže 24S100.
Tím ale seznam nekončí. Hygienici odhalili lilial také v laku na vlasy GLAMOUR, London Salon Est. 1963, Firm Hold Hairspray od značky Toni & Guy, šarže 40736FL. Závadnou látku obsahuje rovněž pěna taft Haarstyling Gelschaum, Power, Ultra Stark 4, šarže 0924435236, od společnosti Schwarzkopf.
Pozor by si měli dát také lidé, kteří doma používají barvu na vlasy Syoss Professional Performance, Oleo Intense, Permanent Oil Color, Double Oil Booster, teplý měděný 6-76, šarže 0215X95243. I v tomto přípravku hygienici našli zakázaný lilial.
Zkontrolujte koupelny
Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové je problém v tom, že lilial patří mezi látky označované jako CMR. Tedy takové, které mohou být karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Právě proto její používání v kosmetických přípravcích evropská pravidla zakazují. „Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1B,“ uvedla Macková.
Pokud některý z uvedených výrobků máte doma, je proto na místě zkontrolovat nejen název přípravku, ale hlavně číslo šarže. Právě podle něj lze poznat, zda se varování týká i konkrétního balení.
A co je špatné na Medokomerc? 🤔