Nemáte ji i vy? Ministerstvo varuje před nebezpečnou kosmetikou!

Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
8. srpna 2026
15:50

Čeští hygienici varují před pěti vlasovými přípravky známých značek, ve kterých odhalili zakázanou látku. Varování se týká výrobků světoznámých značek L’Oréal Paris, Toni & Guy, Schwarzkopf a Syoss. Závadnou látku obsahují konkrétní čísla šarže.

Ministerstvo zdravotnictví na webu upozornilo na pět výrobků, ve kterých hygienici objevili lilial. Látka se v kosmetice nesmí používat, protože je klasifikována jako toxická pro reprodukci.

Závadná kosmetika

Mezi závadnými výrobky jsou hned dva přípravky od L’Oréal Paris. Konkrétně jde o ELSEVE Total Repair Extreme, obnovující balzám, šarže 24K404, a ELSEVE Total Repair 5 Extreme, obnovující šampon, šarže 24S100.

Tím ale seznam nekončí. Hygienici odhalili lilial také v laku na vlasy GLAMOUR, London Salon Est. 1963, Firm Hold Hairspray od značky Toni & Guy, šarže 40736FL. Závadnou látku obsahuje rovněž pěna taft Haarstyling Gelschaum, Power, Ultra Stark 4, šarže 0924435236, od společnosti Schwarzkopf.

Pozor by si měli dát také lidé, kteří doma používají barvu na vlasy Syoss Professional Performance, Oleo Intense, Permanent Oil Color, Double Oil Booster, teplý měděný 6-76, šarže 0215X95243. I v tomto přípravku hygienici našli zakázaný lilial.

Zkontrolujte koupelny

Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové je problém v tom, že lilial patří mezi látky označované jako CMR. Tedy takové, které mohou být karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Právě proto její používání v kosmetických přípravcích evropská pravidla zakazují. „Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1B,“ uvedla Macková.

Pokud některý z uvedených výrobků máte doma, je proto na místě zkontrolovat nejen název přípravku, ale hlavně číslo šarže. Právě podle něj lze poznat, zda se varování týká i konkrétního balení.

Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.
Ministerstvo zdravotnictví varuje před závadnou kosmetikou.

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Témata:
hygienicizávadná kosmetikabarva na vlasybalzámlak na vlasysyosstoxické látkykosmetikaL’OréalBarbora MackováToni & GuyHenkel
Andrea Vídeňská
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dexempo multo šupoplex ( 9. srpna 2026 12:40 )

A co je špatné na Medokomerc? 🤔

Casey Prince ( 9. srpna 2026 09:16 )

Toxická pro reprodukci, to je nadě­lení😱­😱😂🤣😂🤣😂­🤣😂🤣😂🤣😂­🤣😂🤣😂😂🤣­😂🤣

bibijana ( 9. srpna 2026 07:39 )

Tady je ale závažné to, že i přes zákaz se to vyrábí a dostává na trh. Za tohle by měl výrobce dostat okamžitou likvidační pokutu a zákaz činnosti. I ty jahody jsou plné pesticidů a dokonce i jedné zakázané látky, ale prostě pěstitel i prodejci to dál nabízí lidem. Ministerstvo to nenakáže stáhnout z trhu. Oni jenom varují. Hnus a hanba!

Tina Veselá ( 9. srpna 2026 03:19 )

Tuto látku lilial ale zakázala právě Evropská unie, a to už od 1.3.2022.

bibijana ( 8. srpna 2026 21:09 )

Taky si to říkám. Celá podělaná Evropská komise zakazuje plastová brčka, bazíruje nad víčky u plastových lahví, a tohle, naprosto závažné, prostě toleruje. Nedávno jsem četla test mražených jahod. Nejvíce pesticidů obsahují mražené jahody Agro Jesenice. Prodává je Kaufland. Měla jsem pět balení, musela jsem je vyhodit. Šokující je, že se to ví, přesto to nikdo nezakáže prodávat, stáhnout z trhu a výrobci používání pesticidů zakázat. To samé med - firma Medokom.

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