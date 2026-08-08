Erupce sicilské sopky Etny: Ruší desítky letů

Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Autor: ČTK - 
8. srpna 2026
13:20

Sopka Etna na Sicílii v sobotu znovu chrlila do ovzduší oblak kouře a sopečného popela, který zasáhl letecký provoz. Letiště v Katánii kvůli erupci dočasně pozastavilo všechny přílety. Odlety pokračovaly podle aktuálních podmínek. Některé přílety po poledni byly zrušeny nebo odkloněny.

Oblaka kouře a popela, které vychrlila sicilská sopka Etna, jedna z nejaktivnějších sopek světa, přiměly dnes letiště v Katánii pozastavit přílety letadel, uvedla agentura AFP.

„Vzhledem k erupci Etny a následnému uvolnění sopečného popela do atmosféry byl vzdušný prostor zasažený oblakem uzavřen,“ uvedlo ve svém prohlášení letiště Catania. „Všechny lety přilétající na letiště Catania byly pozastaveny do 12:00 hodin. Odlety z letiště v současné době probíhají normálně,“ dodalo prohlášení.

Internetová stránka letiště i o příletech po 12:00 uvádí, že buď byly zrušeny, odkloněny, anebo že informace bude k dispozici později.

Nejvyšší aktivní sopka Evropy, jejíž proměnná výška nyní činí 3324 metrů, zažila za posledních 500.000 let četné erupce. V roce 2024 prošlo mezinárodním letištěm v Catanii, které obsluhuje jednu z nejoblíbenějších turistických destinací Itálie, přibližně 12 milionů cestujících, dodala AFP.

Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)
Sopka Etna ukazuje svoji sílu. (Srpen 2026)

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Potoky lávy a nánosy popela: Sopka Etna se probudila (14.8.2023)
Zdroj: Reuters

Témata:
sopkakouřpopelodletyetnapříletyzrušení letuEvropaletištěItálieSicílievzduchKatánie
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Tonda Kmoch ( 9. srpna 2026 12:15 )

Byl jsem s manželkou na jednom z těch zrušených letů do Catanie.

Že vybuchla Etna, za to letecká společnost nemůže a nevyčítám jí to. Mimořádná okolnost je mimořádná okolnost a nárok na odškodnění v takovém případě nevzniká — to je v pořádku a nic takového neuplatňuji.

Problém je, co se dělo potom.

Nařízení EU 261/2004 ukládá dopravci povinnost zajistit přesměrování do cílové destinace „při nejbližší příležitosti", a to i letem jiné letecké společnosti nebo na jiné letiště v téže oblasti na své náklady. Tahle povinnost platí i při mimořádných okolnostech — potvrdil to Soudní dvůr EU už po islandské sopce v roce 2010.

Mně byly nabídnuty tři možnosti: čekat na vlastní let dopravce, kredit, nebo vrácení peněz. O přesměrování jiným dopravcem ani slovo. Nejbližší vlastní let byl za sedm dní. Druhý den přitom letěly do Catanie spoje jiných aerolinek od 3 000 Kč a letiště bylo už odpoledne znovu otevřené.

Připravuji předžalobní výzvu a podněty na Úřad pro civilní letectví, Českou obchodní inspekci a Evropské spotřebitelské centrum. Nejde mi o pár tisíc, ale o to, aby příště dostali lidé informaci, na co mají podle zákona nárok.

Pokud jste byli ve stejné situaci: podejte vlastní stížnost na ÚCL. Jedna stížnost je incident, padesát stížností je systémový problém, kterým se regulátor musí zabývat. Přesně tak to v roce 2023 dopadlo ve Velké Británii, kde po zásahu úřadu musel dopravce přehodnotit přes 25 000 nároků.

Podklady a vzory mám připravené a rád je komukoli poskytnu.

☆ BLESK ( 8. srpna 2026 19:15 )

Občas si bouchne 🌋 aby lidé věděli, že peklo existuje. 👹

☆ BLESK ( 8. srpna 2026 19:10 )

Je to krása 🌋 . Úžasná podívaná. 👀

spania ( 8. srpna 2026 13:52 )

Je nádherná 🙂 👍 Jen si občas vybouchne,ale je to velká krása 👍 !

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