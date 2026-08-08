Erupce sicilské sopky Etny: Ruší desítky letů
Sopka Etna na Sicílii v sobotu znovu chrlila do ovzduší oblak kouře a sopečného popela, který zasáhl letecký provoz. Letiště v Katánii kvůli erupci dočasně pozastavilo všechny přílety. Odlety pokračovaly podle aktuálních podmínek. Některé přílety po poledni byly zrušeny nebo odkloněny.
Oblaka kouře a popela, které vychrlila sicilská sopka Etna, jedna z nejaktivnějších sopek světa, přiměly dnes letiště v Katánii pozastavit přílety letadel, uvedla agentura AFP.
„Vzhledem k erupci Etny a následnému uvolnění sopečného popela do atmosféry byl vzdušný prostor zasažený oblakem uzavřen,“ uvedlo ve svém prohlášení letiště Catania. „Všechny lety přilétající na letiště Catania byly pozastaveny do 12:00 hodin. Odlety z letiště v současné době probíhají normálně,“ dodalo prohlášení.
Internetová stránka letiště i o příletech po 12:00 uvádí, že buď byly zrušeny, odkloněny, anebo že informace bude k dispozici později.
Nejvyšší aktivní sopka Evropy, jejíž proměnná výška nyní činí 3324 metrů, zažila za posledních 500.000 let četné erupce. V roce 2024 prošlo mezinárodním letištěm v Catanii, které obsluhuje jednu z nejoblíbenějších turistických destinací Itálie, přibližně 12 milionů cestujících, dodala AFP.
Byl jsem s manželkou na jednom z těch zrušených letů do Catanie.
Že vybuchla Etna, za to letecká společnost nemůže a nevyčítám jí to. Mimořádná okolnost je mimořádná okolnost a nárok na odškodnění v takovém případě nevzniká — to je v pořádku a nic takového neuplatňuji.
Problém je, co se dělo potom.
Nařízení EU 261/2004 ukládá dopravci povinnost zajistit přesměrování do cílové destinace „při nejbližší příležitosti", a to i letem jiné letecké společnosti nebo na jiné letiště v téže oblasti na své náklady. Tahle povinnost platí i při mimořádných okolnostech — potvrdil to Soudní dvůr EU už po islandské sopce v roce 2010.
Mně byly nabídnuty tři možnosti: čekat na vlastní let dopravce, kredit, nebo vrácení peněz. O přesměrování jiným dopravcem ani slovo. Nejbližší vlastní let byl za sedm dní. Druhý den přitom letěly do Catanie spoje jiných aerolinek od 3 000 Kč a letiště bylo už odpoledne znovu otevřené.
Připravuji předžalobní výzvu a podněty na Úřad pro civilní letectví, Českou obchodní inspekci a Evropské spotřebitelské centrum. Nejde mi o pár tisíc, ale o to, aby příště dostali lidé informaci, na co mají podle zákona nárok.
Pokud jste byli ve stejné situaci: podejte vlastní stížnost na ÚCL. Jedna stížnost je incident, padesát stížností je systémový problém, kterým se regulátor musí zabývat. Přesně tak to v roce 2023 dopadlo ve Velké Británii, kde po zásahu úřadu musel dopravce přehodnotit přes 25 000 nároků.
Podklady a vzory mám připravené a rád je komukoli poskytnu.