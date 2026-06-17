Šílená nehoda v Račiněvsi: Tříměsíční chlapeček ve vážném stavu!
U Račiněvsi na Litoměřicku došlo v neděli k velmi vážné dopravní nehodě. Jeden z řidičů měl proletět kruhovým objezdem a narazit přímo do auta, ve kterém seděla maminka se svým tříměsíčním synem. O případu informoval její bratr policista, který zároveň poděkoval všem svědkům a složkám IZS za pomoc. Chlapeček zůstává v kritickém stavu.
O děsivou zkušenost se ve facebookové skupině Litoměřice a okolí podělil policista Roman H. Nehoda se stala jeho sestře, která zrovna jela autem s tříměsíčním synkem. „Já vyrazil z domova na místo, kde jsem nalezl dvě auta totálně zdemolovaná a zničené dopravní značení ve střední části kruháče,“ napsal.
Řidič mercedesu podle něj nezvládl řízení, vyletěl přes kruhový objezd a narazil přímo do škodovky jeho sestry. Viníkovi se prý nic nestalo a navíc podle Romana ani neměl řidičský průkaz. Tříměsíčního chlapečka však museli ve vážném stavu letecky transportovat do nemocnice, kde podstoupil operaci a momentálně je v umělém spánku. „Celá rodina se modlí, aby všechno dobře dopadlo,“ napsal Roman.
Poděkoval všem, kteří se záchranou pomáhali. To kromě kolegů policistů a záchranářů zahrnovalo i svědky z nedaleké restaurace. „Prosím veřejnost, aby více veřejně děkovali zaměstnancům nemocnic a složkám IZS za jejich práci v terénu a nebrali to jako samozřejmost,“ vyzval také. Z vlastní zkušenosti může říct, že to dokáže záchranáře potěšit.
„A dále, když budete někoho vyprovázet před cestou, tak mu nezapomeňte popřát šťastnou cestu, řekněte mu, že ho máte rádi, milujte své děti a nezlobte se na ně,“ napsal na závěr.
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