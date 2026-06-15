Šok na závodech v Jičíně: Talentovaný Ondra zemřel
Víkendovou motocyklovou Velkou cenu Jičína poznamenala velmi tragická událost. Během kvalifikací havaroval teprve dvacetiletý Ondřej S. Nehodu bohužel nepřežil. Patřil mezi největší vycházející talenty českého přírodního okruhového závodění.
O neštěstí na Velké ceně Jičína informoval portál crnehody.cz. K nehodě došlo během kvalifikace na závod třídy 125 Sport Production. Ondřej během jízdy havaroval a utrpěl velmi těžká zranění. Na místo letěl záchranářský vrtulník, ani navzdory poskytnuté první pomoci se však jeho život bohužel zachránit nepodařilo.
„Odešel jeden z největších talentů českých a slovenských road racingových závodů posledních let,“ napsal v příspěvku na facebooku jeden z jeho známých. „Skvělý kluk a kamarád! Ať ti to tam nahoře jezdí! Zůstáváš navždy v našich srdcích! Bylo mi ctí,“ uzavřel.
Ondřej skutečně patřil mezi naše nejnadanější mladé jezdce. Loni se stal vicemistrem České republiky a letos průběžně držel druhé místo v naší nejvyšší motokrosové soutěži MMČR pod záštitou Autoklubu České republiky.
Někteří lidé v komentářích pod příspěvky oznamující smutné zprávy kritizovali pořadatele akce. „Je opravdu s podivem, že po této tragédii závody normálně pokračovaly,“ napsal například jeden z nich.
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