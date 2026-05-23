Italský systém AngelEye (v překl. „Andělské oko“ – pozn. aut.) mají v Česku zatím na čtyřech bazénech, nejnověji v Novém Jičíně. Mezi bazény s délkou 50 metrů je prvním v Česku i střední Evropě. Město tak následuje třeba Štrasburk, Oslo či Los Angeles.
„Jde o systém 28 podvodních kamer, 12 na každé delší straně bazénu, po dvou na kratších stranách. Kamery se překrývají tak, aby tonoucí plavec byl vždy zachycen na čtyřech kamerách,“ popsal Alexandr Malyrz, manažer dodavatelské firmy.
Náklady na vybudování dosáhly zhruba 6,5 milionu a byly součástí celkové nákladné reostrukce novojičínského bazénu, která vyšla na 108 milionů.
Testovali s Aničkou
Neobvyklé chování plavce pozná umělá inteligence. „Vyšle plavčíkovi do 15 sekund signál do chytrých hodinek a ukáže přesné místo, kde je tonoucí je,“ doplnil za výrobce Francesco Fabbiani, který do Nového Jičína dorazil na testování.
Alexandr Malyrz popisuje, jak »andělské oči« v bazénu v Novém Jičíně fungují. Michal Charbulák
Přihlížejícím pak systém předvedl pomocí figuríny. „Jmenuje se Anička,“ usmál se. „Oblékli jsme ji do černých plavek na ukázku, že systém nereaguje jen na výrazné a kontrastní barvy, ale na jakoukoliv pleť, jakékoliv oblečení, jakoukoliv barvu,“ dodal.
Plavčík uvítá pomoc
Vzhledem k hluku a všeobecnému „šrumci“ na koupalištích jde o velkou pomoc. „V hladině se odráží slunce, při dovádění lidí je neklidná, vlní se. Když máte pomocníka, který vidí pod hladinu je to bezpečnější,“ řekl plavčík Marek Pohořelský (54).
Systém může někdy chování návštěvníka hodnotit jako nestandardní i při netonutí. Například skotačící dítě se náhle zklidní, ale netopí se. „Vždy je lepší vše zkontrolovat,“ usmál se plavčík. Podle výrobce je „chybovost“ systému tři procenta. Veškeré incidenty jsou zaznamenávány a vyhodnocovány.