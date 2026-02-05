Nehoda vlaku s náklaďákem na Jičínsku: Zraněný strojvůdce i cestující!
U města Železnice na Jičínsku se ve čtvrtek po 17:00 srazil na přejezdu osobní vlak s nákladním autem. Při srážce podle zdravotnických záchranářů utrpělo lehká zranění pět lidí, které zdravotníci převezli do jičínské nemocnice. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Provoz na trati je v úseku mezi Jičínem a Libuní přerušený.
Údaje o počtu zraněných od policie, Správy železnic a hasičů se liší. V soupravě Regionova podle policie a Správy železnic utrpěli lehká zranění tři lidé. Podle hasičů bylo ve vlaku zraněno šest lidí. Podle mluvčího Správy železnic (SZ) pro mimořádnosti Martina Kavky zranění utrpěli strojvůdce, vlakvedoucí a jeden cestující. Cestujících bylo podle Kavky ve vlaku sedm.
„Řidič kamionu nebyl zraněn, hasiči mu pomohli z vozidla vystoupit pomocí nastavovacího žebříku,“ uvedli hasiči. Mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová řekla, že na místo záchranná služba vyslala dvě záchranářské posádky a jednu lékařskou posádku.
„Vlak jel před srážkou malou rychlostí. Jeden vagon je zčásti vykolejený,“ uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Vlak je podle Kavky nepojízdný, mimo koleje se ocitla náprava hnacího vozu. Hasiči Správy železnic odčerpávají naftu z nádrže poškozeného nákladního vozidla a evakuovali cestující, dodal Kavka.
České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Jičínem a Rovenskem pod Troskami. Správa železnic dobu omezení na trati odhadla do 20:00, České dráhy do více než 21:00.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.