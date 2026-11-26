Kapitán lodě Costa Concordia na svobodě: Po katastrofální nehodě zase dělá v turistickém průmyslu!
Nehoda luxusní výletní lodi Costa Concordia z roku 2012 patří k nejznámějším moderním lodním nehodám. Ohromné plavidlo se doslova převrátilo na bok. Jako hlavního viníka soud označil jejího kapitána Francesca Schettina. Ten nyní po propuštění z vězení našel práci v turistickém průmyslu!
Při nehodě výletní lodi Costa Concordia přišlo o život 32 lidí. Italský soud za zabití z nedbalosti poslal jejího kapitána Francesca Schettina do vězení na 16 let. Odseděl si více než devět. Jednou z podmínek jeho propuštění je, že po zbývající dobu musí vykonávat veřejně prospěšné práce v rozsahu minimálně čtyři hodiny týdně.
Kromě toho si však našel i řádné zaměstnání. Pracuje pro společnost, která spravuje ubytování na italském poloostrově Sorrento. „Už se nemůžu dočkat, až začnu,“ řekl podle deníku Bild svému právníkovi. Podle Schettinova přítele Giuseppeho Tita bývalý kapitán trávil hned po propuštění většinu času s rodinou. Mluvili spolu zatím prý jen po telefonu. „Zněl unaveně. Konstatní pozornost médií je pro něj vyčerpávající, ale působil v klidu,“ uvedl Tito.
K nehodě lodi Costa Concordia došlo v prosinci roku 2012. Na palubě bylo 4200 lidí. Vyšetřování ukázalo, že příčinou bylo pochybení kapitána, který podcenil mělkost vody. Vysloužil si také přezdívku Kapitán zbabělec, protože i navzdory populárnímu pořekadlu plavidlo opustil mezi prvními.
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