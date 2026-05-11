Smrtelný virus z lodi hrůzy: Další nakažený v Evropě!

Evakuace lodi s hantavirem na Kanárech
V přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech se na připlutí lodi připravovali už od pátku
Život na lodi převážející nakažené hantavirem
Autor: ČTK - 
11. května 2026
09:59

Francie potvrdila první případ hantaviru u pasažérky evakuované z výletní lodi, kde propukla nákaza hantavirem. Podle ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristové se stav nakažené ženy přes noc zhoršil. Americké úřady mezitím informovaly o dvou případech u cestujících mířících do USA.

Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi, na níž nákaza propukla. Podle agentur to uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil.

O šíření nákazy informovaly dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví na síti X uvedlo, že ze 17 lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek.

Anika ( 11. května 2026 10:52 )

A bude hůř. 🙁

