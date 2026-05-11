Viktor z Brna objevil klenot: Česká restaurace v New Yorku! Ceny překvapí
Že se pro české pochoutky nemusí chodit daleko ani v zahraničí, dokázal v poslední době jistý Viktor z Brna. V New Yorku objevil pravou českou restauraci. V lístku nechybělo plzeňské pivo ani tradiční slivovice.
Viktor o životě v USA natáčí videa už delší dobu. Pod přezdívkou v.sheero už za své působení na sociálních sítích nasbíral téměř sto tisíc sledujících. V jednom ze svých posledních příspěvků navštívil velmi nevšední podnik. Českou hospůdku přímo v New Yorku.
„Dneska jsem tu byl poprvé. (...) Na okamžik jsem zapomněl, že žiju v Americe. Tohle je prostě klasická česká hospoda,“ řekl Viktor ve videu. Lístek obsahoval v podstatě vše, na co jsou zvyklí hosti v Česku.
A co cena? V restauraci Koliba v New Yorku za takovou svíčkovou či koprovku zaplatíte asi 580 korun, za smažák asi 540 korun. Za půllitrový mok z Plzně člověk zaplatí přes 150 korun. Nutno dodat, že taková cena je za pivo v New Yorku zcela normální.
Viktor si v restauraci objednal pivo, česnečku, guláš a řízek s bramborovou kaší. „Za takovou dobrotu a velké porce jsem zaplatil jenom 91 dolarů (téměř 1900 korun),“ dodal Čech nakonec.
