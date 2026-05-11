Viktor z Brna objevil klenot: Česká restaurace v New Yorku! Ceny překvapí

Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Autor: Martin Lisičan - 
11. května 2026
07:49

Že se pro české pochoutky nemusí chodit daleko ani v zahraničí, dokázal v poslední době jistý Viktor z Brna. V New Yorku objevil pravou českou restauraci. V lístku nechybělo plzeňské pivo ani tradiční slivovice. 

Viktor o životě v USA natáčí videa už delší dobu. Pod přezdívkou v.sheero už za své působení na sociálních sítích nasbíral téměř sto tisíc sledujících. V jednom ze svých posledních příspěvků navštívil velmi nevšední podnik. Českou hospůdku přímo v New Yorku. 

„Dneska jsem tu byl poprvé. (...) Na okamžik jsem zapomněl, že žiju v Americe. Tohle je prostě klasická česká hospoda,“ řekl Viktor ve videu. Lístek obsahoval v podstatě vše, na co jsou zvyklí hosti v Česku. 

A co cena? V restauraci Koliba v New Yorku za takovou svíčkovou či koprovku zaplatíte asi 580 korun, za smažák asi 540 korun. Za půllitrový mok z Plzně člověk zaplatí přes 150 korun. Nutno dodat, že taková cena je za pivo v New Yorku zcela normální.

Viktor si v restauraci objednal pivo, česnečku, guláš a řízek s bramborovou kaší. „Za takovou dobrotu a velké porce jsem zaplatil jenom 91 dolarů (téměř 1900 korun),“ dodal Čech nakonec.

Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.
Viktor v New Yorku objevil českou restauraci.

Témata:
čechviktorČeskoUSANew YorkrestauracePlzeňhospoda
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Malý syn Absolonové způsobil rozruch! Zpěvačka nestačila zírat
Malý syn Absolonové způsobil rozruch! Zpěvačka nestačila zírat
Aha!
Když srdce změní tvar v past na chobotnice. Syndrom zlomeného srdce není mýtus, ale nebezpečný stav
Když srdce změní tvar v past na chobotnice. Syndrom zlomeného srdce není mýtus, ale nebezpečný stav
Dáma.cz
Nejlepší recepty z chřestu: Krémové risotto, quiche i luxusní polévka
Nejlepší recepty z chřestu: Krémové risotto, quiche i luxusní polévka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Moje zdraví
Praha opět hostí unikátní Mercedes-Benz Studio s evropskou premiérou nové C Class
Praha opět hostí unikátní Mercedes-Benz Studio s evropskou premiérou nové C Class
e15
Tribuna Sever vs. Tvrdík: konec křehkého vztahu? Zlom přišel v Plzni, radikalizace a zrada
Tribuna Sever vs. Tvrdík: konec křehkého vztahu? Zlom přišel v Plzni, radikalizace a zrada
iSport
Babiš, Havlíček či Schillerová jsou podprůměrní baviči, ale jejich rádoby vtipné varieté je dobré sledovat
Babiš, Havlíček či Schillerová jsou podprůměrní baviči, ale jejich rádoby vtipné varieté je dobré sledovat
Reflex
Svědectví, která nezmizí: To nejlepší z Czech Press Phota najdete v netradičních prostorách i v nové knize
Svědectví, která nezmizí: To nejlepší z Czech Press Phota najdete v netradičních prostorách i v nové knize
Lidé a země