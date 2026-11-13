Tanker se srazil s výletní lodí: Na palubě bylo přes sto lidí!
Tanker se v pátek v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila.
Záběry z místa nehody zachytily, jak mnohem větší tanker Atlantic Asphalt naráží do kolesové výletní lodi American Heritage společnosti American Cruise Lines, která v té chvíli zřejmě kotvila. Ve vodě bylo vidět lidi v záchranných vestách. Jiní stáli u zábradlí, zatímco druhá strana lodi se stále více nořila pod hladinu.
Stephanie Norwoodová ze záchranné služby v New Orleansu uvedla, že do záchranných prací jsou zapojeny všechny příslušné složky. Americká média uvádějí, že na palubě výletní lodi bylo dohromady téměř 150 lidí.
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