Tanker se srazil s výletní lodí: Na palubě bylo přes sto lidí!

Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Autor: ČTK - 
13. listopadu 2026
22:40

Tanker se v pátek v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila.

Záběry z místa nehody zachytily, jak mnohem větší tanker Atlantic Asphalt naráží do kolesové výletní lodi American Heritage společnosti American Cruise Lines, která v té chvíli zřejmě kotvila. Ve vodě bylo vidět lidi v záchranných vestách. Jiní stáli u zábradlí, zatímco druhá strana lodi se stále více nořila pod hladinu.

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Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Zdroj: Sociální sítě

Stephanie Norwoodová ze záchranné služby v New Orleansu uvedla, že do záchranných prací jsou zapojeny všechny příslušné složky. Americká média uvádějí, že na palubě výletní lodi bylo dohromady téměř 150 lidí.

Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.
Tanker se v New Orleansu srazil s výletní lodí.

Témata:
nehodatankerNew OrleansUSAMississippivýletní loďAmerican Cruise Lines
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