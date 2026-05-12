Příběh lásky a nenávisti Monyové a Ingra z výpovědí svědků: Co se dělo půl roku před vraždou?
O ženách zažívajících fyzický a psychický teror nejen psala. Simona Monyová (†44) vše zažívala. Nakonec ji manžel Boris Ingr (60) v srpnu 2011 ubodal. Blesku se z výpovědí svědků podařilo poskládat příběh posledního půl roku spisovatelčina života, jak byla máma tří synů manipulována a den po dni ničena.
Uvědomovala si, co zlého s manželem zažívá. Zcela odpoutat se od něj nedokázala. O pomoc však volala jen ve svých knihách. Od února do srpna spolu manželé prožili ještě tři dovolené, všechny platila Monyová. Nejprve zajeli do Špindlerova Mlýna na prodloužený víkend. Možná mělo jít o další pokus o usmíření. Ingr jí prý v té době tvrdil, jak ho trápí, že jí ublížil. Ingrův známý Blesku citoval z dopisu, který mu vrah po odsouzení ukázal. Měl dokládat, jak ženu miloval, zároveň v ní používal klasické věty, kterými ji chtěl k sobě připoutat.
Ty si zasloužíš lásku až za hrob
„Psal jí: »Jsi ta nejlepší na světě. A taky nejhodnější. Dávno jsi věděla, že je naprostý konec. Že jsi udělala víc než všechno, co se dalo. Přesto jsi mi to nechtěla říct natvrdo. Citlivá i k haj*lovi. Já Ti měl pomáhat, a ne se nechat unášet tvojí láskou a chtít ji víc a víc. Ty si zasloužíš lásku až za hrob. Prostě i po tom všem jsi mi nechtěla ublížit.« Podepisoval se jako: tvůj osudový Boris.“
Snažil se, aby ho vzala na milost a mohl se k ní vrátit. Na hory s ním vyrazila snad i pro jeho sliby, že vyhledá pomoc na psychiatrii. „V březnu se snažil opravdu odborníky kontaktovat. Přišla mu odpověď, že v konkrétní ordinaci mají plno do konce letních prázdnin. Doporučili mu, aby se obrátil na některého z jiných psychologů. Jestli to ale udělal, nevím. Spíš ne,“ líčil jeden z jeho známých.
V té době přišlo spisovatelce vyúčtování prodeje knih za leden, v knihkupectví Dobrovský šlo o 2212 kusů. Místo toho, aby se cítila úspěšná, byla pyšná na svoji práci, radovala se, nedokázala to. Ptala se, kdy naposledy dostala za dokončenou knihu kytku, malý dárek, blahopřání, kdy ji někdo pozval na večeři, aniž by ji musela nakonec sama zaplatit.
Tolik peněz a proč vlastně?
Ingr ve chvíli vyúčtování podle svědectví cítil jen další novou příležitost, jak z manželky vytáhnout další peníze. V těch okamžicích vzpomínala na první manželství, říkávala, že dopsat knihu bývala záruka pěkného večera, a když pak vyšla a objevila se na pultech, dalších romantických chvil. Cítila zmar, dokonce i nechuť dál psát. Na červenec objednala dovolenou do Egypta od CK Fischer. Pětihvězdičkový hotel Titanic Beach Spa & Aqua Park zařídila pro děti, sebe, Borise, svého bratra a jeho rodinu.
Po návratu se pokusila udělat zřejmě ještě jeden záchranný krok. Pro sebe, Ingra a společného syna Šimůnka objednala dovolenou ve Spojených arabských emirátech. Už před odjezdem však pochybovala. Svěřovala se, že se jí tam vůbec nechce. Říkala: tolik peněz a proč vlastně?
Podváděná manželka, která vše platí
Monyová vydělávala díky knihám, Ingr se vezl. Platila mu oblečení, telefony. On si za její peníze užíval s jinými ženami. Nebylo to jednou, dvakrát. „Pokaždé se jí pak omlouval, že se chová jako de*il a ona je ta nejlepší na světě, nejhodnější, citlivá, milující. Říkal jí: Monyšku, je šílený, jak jsem ti ubližoval. Chápu, že mi nemůžeš už nikdy věřit. Udělal bych cokoli, abych ztracenou důvěru získal zpět,“ popsal Ingrův známý, který ho navštívil hned po odsouzení v kriminálu.
„Znal jsem je oba, chtěl jsem od něj vědět PROČ?“ vysvětlil. Zároveň uvedl, že v červenci Ingr přišel s tím, že se přejmenuje. „Tvrdil: Já toho Borise nenávidím. Chtěl si nechat dát jméno podle společného syna Šimůnka,“ popisoval. Co podle něj bylo hlavní příčinou partnerských problémů? „Neuměl dávat lásku, zažívat společné štěstí, byl závislý na sexu. A ona nedokázala být sama, k tomu pečovala o malé děti,“ uzavřel.
Bakalářská práce na téma domácí násilí
„Můj psychopat se sem dvakrát vloupal, vyrazil dvoje dveře. Mě před Šimonem zmlátil a znásilnil. Museli jsme mít doma bodyguarda a teď máme všude alarm napojený na security službu. Šimon se i přesto hrozně bojí,“ zněla jedna ze zpráv, kterou Monyová napsala svému kamarádovi. Ingr ji soustavně psychicky ničil.
Dva dny před vraždou měl manželce poslat odkaz na článek o krizi středního věku. Ona zoufalá a vyčerpaná se přesto dál snažila, aby si uvědomil své problémy. Zaslala mu bakalářskou práci na téma domácí násilí a vyrovnání se násilníka s odmítnutím. Údajně přidala, že se chová přesně podle typologie násilníka. Nevzal ji jako další možnost k nápravě.
Tragédie 3. srpna
Simona, za svobodna Urbánková, byla dvakrát vdaná a z prvního manželství měla dva syny, Michala a Dominika. V lednu 2003 se provdala za bývalého redaktora regionální televize Ingra. S tím měla dalšího syna Šimona a založili úspěšné nakladatelství. Štěstí netrvalo dlouho. Podle přátel Ingr holdoval alkoholu, Simonu bil a psychicky týral, později ji měl dokonce znásilňovat. Týrání vyvrcholilo 3. srpna 2011 navečer, kdy ji ubodal. Odsouzen byl na patnáct let, celu opustil již loni kvůli zdravotním problémům.
Volejte o pomoc
Žijete v podobně toxické vztahu, a přesto se snažíte rodinu zachránit? Nenechávejte si problémy pro sebe. Svěřte se známým, kamarádům, neodmítejte pomoc. Požádejte o ni. Třeba i odborníky na domácí násilí v Bílém kruhu bezpečí. Radu poskytnou zdarma, volat lze nonstop na číslo: 116 006.
