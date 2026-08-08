Děsivé detaily vraždy oblíbené učitelky Zuzany: Našly ji její děti!

Hrob zavražděné učitelky Zuzany
Hrob zavražděné učitelky Zuzany
Bratr a švagrová zavražděné učitelky Zuzany.
Hrob zavražděné učitelky Zuzany.
Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.
Autor: Nicole Kučerová - 
8. srpna 2026
11:40

Ve slovenské Gelnici se koncem června odehrála obrovská tragédie. Manžel Tomáš měl ubodat oblíbenou učitelku Zuzanu. Poté ji mrtvou našly její děti. Rodina oběti nechápe, proč se situace začala řešit, až když se stalo nevratné neštěstí. Promluvil bratr zemřelé, děti jsou v péči psychologů.

V druhé půlce června došlo ve slovenské Gelnici k obrovské tragédii. Oblíbenou učitelku Zuzanu (†47) měl ubodat manžel Tomáš v rodinné chalupě. Smrtelně ji zranil v oblasti krku a z místa činu ujel. Policie ho později dopadla.

V době útoku byly v chatě i Zuzaniny dvě děti, které ubodanou maminku našly. Od té doby jsou v rukou psychologů a mají hluboké trauma. Obrovská rána je to pro dvanáctiletou dcerku, která o hrůzném zážitku nechce vůbec s nikým mluvit. „Možná v sobě něco drží, ale často vzpomínají, že jim máma chybí,“ popsal strýc dětí pro TV Markíza. Právě on se svou ženou dostane podle soudu děti do péče.

Zuzana se stala obětí domácího násilí a mnozí ji přirovnávají k zavražděné spisovatelce Monyové. Děsivý je i fakt, že se Zuzana snažila násilí ze strany manžela řešit. Chtěla od soudu vymoct zákaz přiblížení z důvodu opakovaného fyzického násilí na její osobu. Soud poslal agresora do vazby, později ho ale pustil. Usoudil, že pro učitelku nepředstavuje hrozbu. O pouhých 11 dní později ji Tomáš zavraždil.  

„Na Slovensku je to tak, dokud se něco nestane, nic se nepohne. Já doufám, že i tento případ přinesl do systému něco, co hne věcmi dále a oběti domácího násilí budou více chráněné,“ vyjádřil se bratr zesnulé Marian.

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Adam Egrt u Vrchního soudu v Praze (5.8.2026)
Zdroj: Frederikke Anna Toman - Blesk.cz
Hrob zavražděné učitelky Zuzany
Hrob zavražděné učitelky Zuzany
Bratr a švagrová zavražděné učitelky Zuzany.
Hrob zavražděné učitelky Zuzany.
Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.

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Nicole Kučerová
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Anika100 ( 8. srpna 2026 12:03 )

Nejen na Slovensku dokud se nic nestane, nic se nepohne. U nas je to stejne.

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