Otec v Pcherách zavraždil manželku: Jakub (17) se snažil mámu zachránit! Sourozenci přišli i o domov

Policisté vyšetřují vraždu ženy na Kladensku.
Policisté vyšetřují vraždu ženy na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.
Autor: sgr - 
15. března 2026
05:00

Po zavražděné ženě v Pcherách zůstaly dvě děti, Ester a její bratr Jakub. Právě on měl po útoku otce volat policii a snažil se maminku zachránit. O jejich osudu nyní promluvila středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Děti po tragédii zůstaly bez domova a nyní potřebují pomoc.

Tragédie se odehrála na začátku února v obci Pchery nedaleko Kladna. Podle policie tam po hádce zaútočil muž na svou manželku nožem. Žena (†46) utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Kriminalisté následně obvinili jejího manžela (52) ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková popsala okolnosti děsivé události na sociálních sítích. Útok se měl odehrát přímo před očima syna. „To ráno před 6 hodinou volal na policii zoufalý Jakub. Policie přijela okamžitě, ale nožem pobodanou maminku už nikdo nedokázal zachránit,“ stojí v příspěvku.

Dramatické chvíle po útoku naznačil také lékař vystupující na síti X pod jménem Simmar. „Chudák Jakub resuscitoval mámu, běsnící otec byl stále v baráku. Během dne jsme řešili zhroucenou blízkou osobu rodiny. A večer jsem pak musel jet ošetřit samotného vraha, do cely předběžného zadržení...,“ uvedl.

Sourozenci přišli o domov

Zavražděná žena pracovala jako učitelka a byla ve svém okolí oblíbená. Tragédie zcela změnila život dvou dospívajících dětí. Ester (19) a Jakub (17) se už nedokážou vrátit do rodinného domu, kde k vraždě došlo. Jakub nyní žije u prarodičů ze strany matky, jež se vyrovnávají se ztrátou vlastní dcery. Ester našla dočasné zázemí u blízké rodinné přítelkyně.

Hejtmanka proto vyzývá veřejnost k pomoci přes sbírku na platformě Donio. Podle ní budou sourozenci potřebovat podporu nejen na běžné životní potřeby, ale také na psychologickou podporu, studium nebo nové bydlení.

Varování před domácím násilím

Hejtmanka zároveň uvedla, že v pozadí případu stálo domácí násilí spojené s alkoholem. Podobné příběhy se v českých rodinách bohužel opakují.

Lidé čelící domácímu násilí nebo obavám o svou bezpečnost, mohou proto vyhledat pomoc u specializovaných organizací. Nepřetržitou podporu nabízí například Bílý kruh bezpečí na bezplatné lince 116 006 nebo Linka pro oběti domácího násilí 116 016, obrátit se lze také na krizová centra a intervenční služby v jednotlivých krajích. V akutním ohrožení je vždy nutné volat policii na čísle 158.

Policisté vyšetřují vraždu ženy na Kladensku.
Policisté vyšetřují vraždu ženy na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.
Policie vyšetřuje vraždu ženy ve Pcherách na Kladensku.

Uživatel_5670035 ( 15. března 2026 07:10 )

Pro první dámu komunistickou politručku se 100 tisic měsíčně na šminky a hadříky najde a na siroty se musí lidi skládat?

Patri Malý ( 15. března 2026 05:39 )

Úřad by jim měl pomoci sám a ne organizovat sbírku...

