Syn zavražděné Monyové (†44) Dominik: Nové detaily o smrti maminky
Simona Monyová byla významnou českou spisovatelkou se silným životním příběhem. V srpnu 2011 ji zavraždil partner Boris Ingr, který za krutý čin dostal 15 let odnětí svobody. Minulý rok v létě ho soud pustil na svobodu. V květnu bude mít premiéru seriál o nelehkém životě spisovatelky. Při tvorbě napomáhali její tři synové. Syn Dominik se svěřil o natáčení i drsných vzpomínkách na maminku.
Spisovatelka Simona Monyová (†44) tragicky zemřela 3. srpna 2011. Šesti bodnými ranami ji usmrtil její druhý manžel, Boris Ingr (60). Před smrtí ji měl roky týrat a dopouštět se na ní domácího násilí. Bolest a smutek spisovatelka často promítala do svých děl.
Monyová po sobě zanechala dva syny z prvního manželství Michala (38), Dominika (33) a jednoho syna z druhého manželství, Šimona (22). Pro všechny tři byla smrt milované maminky silnou ránou. Tragédie jim otočila život vzhůru nohama. Letos v květnu bude mít premiéru šestidílný seriál o jejím životě. Všichni tři synové se podíleli na tvorbě tak, aby ztvárnění maminky bylo co nejpřesnější.
Syn Dominik v podcastu Nory Fridrichové popsal situaci, která v rodině před vraždou panovala, otevřeně promluvil i o domácím násilí, dětství a seriálu. Nikdo z bratrů netušil, čím si matka procházela. „Mamka měla ložnici v prostředním patře domu… ona strašně špatně spala, takže on jí (Ingr) třeba koupil na nějaké narozeniny protihlukové dveře, aby se lépe vyspala. Pak vlastně zjistíte, že jí dával ty protihlukové dveře kvůli tomu, aby nebylo slyšet z té ložnice ven, co se tam třeba děje…“ uvedl děsivý příklad Dominik.
Modřiny a šrámy se maminka podle Dominika snažila skrývat. Jako zručná spisovatelka si vymýšlela různé historky. K samotné vraždě došlo až po rozchodu. V osudný den Monyová s přáteli grilovala na zahradě, když Ingr během toho přelezl plot. Záhy nastala hádka. „Šli do domu. On (Ingr) pak vyskočil z okna na auto, ona (Monyová) šla za ním ven a tam se začali hádat. Vylezl soused, který jim řekl, ať se nehádají na ulici,“ pokračoval Dominik. V reakci na to se Ingr s Monyovou skutečně odebrali do domu, kde následně došlo na nejhorší. „Taková souhra náhod,“ dodal syn.
Podle Dominika smrt maminky spustila lavinu, ve které ženy otevřeně začaly přiznávat, že jsou nebo byly obětí domácího násilí. To uvedl i jako motivaci ke spolupráci na novém seriálu. Životopisnou sérii režírovala Zuzana Kirchnerová, mimo jiné tvůrkyně filmu Karavan. Hlavní roli a představitelku Simony Monyové ztvárnila Tereza Ramba.
Dominik přiznal neuvěřitelnou podobu herečky s maminkou. Rodina už viděla první čtyři díly. „Jak se vám na to kouká?“ zeptala se moderátorka. „Blbě,“ přiznal Dominik. Seriál podle něj přesně vystihuje určité momenty a zaznamenává silné emoce. „Musím říct, že ty detaily mi jí strašně připomněly, jaká byla, jak se cítila v těch situacích. Je náročný se na to dívat,“ řekl nakonec.
