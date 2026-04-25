Vraždu miss (†27) zachytila kamera! Krásku zastřelila žárlivá tchýně
Drama v mexické rodině vyvrcholilo vraždou. Mladou vítězku soutěže krásy měla zastřelit její tchýně kvůli žárlivosti! Střelila ji do hlavy před zrakem manžela a malého dítěte. Chvíle těsně před útokem zachytila kamera v bytě. Následně byly slyšet výstřely a apatická reakce manžela zavražděné krásky.
Mexičanka Carolina Flores Gomezová (†27) se stala v roce 2017 Miss Teen Universe Baja California. V roce 2024 si vzala za manžela Alejadra Gomeze, což se jí později stalo osudným. Ve středu 15. dubna v odpoledních hodinách krásku údajně chladnokrevně zavraždila její tchýně.
Manželova matka, Erika Herrera, měla žárlit na jejich vztah a na pozornost, kterou bývalá miss od partnera dostávala. Na návštěvě se proto rozhodla situaci změnit. Údajně přinesla v kapse zbraň, a jakmile se nic netušící Carolina na chvíli otočila, střelila ji údajně šestkrát do oblasti hlavy a krku. Chladnokrevnou vraždu zachytila kamera v bytě.
Celá situace se udála za přítomnosti manžela a malého dítěte. Těsně po střelbě je z nahrávky slyšet úsek rozhovoru. „Co to bylo? Co jsi to provedla?“ ptal se španělsky syn matky. „Nic, naštvala mě,“ odpověděla vražedkyně. „Co je s tebou? Je to moje rodina,“ odvětil na hrůznou situaci. „Jsi můj a ona mi tě ukradla,“ ukončila matka.
K policii se případ dostal až o den později, 16. dubna. Podle serveru New York Post ovdovělý muž vraždu neoznámil dříve, protože měl obavy o budoucnost dítěte. Pachatelka z místa činu utekla a policie po ní pátrá. Manžel zesnulé Caroliny veřejně přiznal, že za všechno mohla jeho matka Erika, uvedl server Univision.
