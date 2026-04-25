Vraždu miss (†27) zachytila kamera! Krásku zastřelila žárlivá tchýně

Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Autor: Nicole Kučerová 
25. dubna 2026
14:23

Drama v mexické rodině vyvrcholilo vraždou. Mladou vítězku soutěže krásy měla zastřelit její tchýně kvůli žárlivosti! Střelila ji do hlavy před zrakem manžela a malého dítěte. Chvíle těsně před útokem zachytila kamera v bytě. Následně byly slyšet výstřely a apatická reakce manžela zavražděné krásky.

Mexičanka Carolina Flores Gomezová (†27) se stala v roce 2017 Miss Teen Universe Baja California. V roce 2024 si vzala za manžela Alejadra Gomeze, což se jí později stalo osudným. Ve středu 15. dubna v odpoledních hodinách krásku údajně chladnokrevně zavraždila její tchýně.

Manželova matka, Erika Herrera, měla žárlit na jejich vztah a na pozornost, kterou bývalá miss od partnera dostávala. Na návštěvě se proto rozhodla situaci změnit. Údajně přinesla v kapse zbraň, a jakmile se nic netušící Carolina na chvíli otočila, střelila ji údajně šestkrát do oblasti hlavy a krku. Chladnokrevnou vraždu zachytila kamera v bytě.

Celá situace se udála za přítomnosti manžela a malého dítěte. Těsně po střelbě je z nahrávky slyšet úsek rozhovoru. „Co to bylo? Co jsi to provedla?“ ptal se španělsky syn matky. „Nic, naštvala mě,“ odpověděla vražedkyně. „Co je s tebou? Je to moje rodina,“ odvětil na hrůznou situaci. „Jsi můj a ona mi tě ukradla,“ ukončila matka.

K policii se případ dostal až o den později, 16. dubna. Podle serveru New York Post ovdovělý muž vraždu neoznámil dříve, protože měl obavy o budoucnost dítěte. Pachatelka z místa činu utekla a policie po ní pátrá. Manžel zesnulé Caroliny veřejně přiznal, že za všechno mohla jeho matka Erika, uvedl server Univision.

Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová

