Teresa zmizela roku 1983, později našli jen lebku: Vraha odhalili po 43 letech!
Záhada, která dlouhých třiačtyřicet let nedala spát obyvatelům oregonského městečka Selma, se dočkala svého rozuzlení. Zmizení sedmadvacetileté Teresy Peroniové v červenci 1983 bylo po celá desetiletí beznadějným případem, dokud moderní věda a nález lidské lebky nedaly policii do rukou stěžejní důkaz. Spravedlnost si tak po letech přišla pro muže, který celou dobu unikal trestu, a on sám se pod tíhou okolností nakonec k činu překvapivě doznal. Co ho k tomu ale skutečně donutilo?
Psal se rok 1983 a Teresa Peroniová si vyrazila na večírek, ze kterého se už nikdy nevrátila domů. Poslední, kdo ji viděl živou, byl její tehdejší přítel Mark Sanfratello. Dvojice společně odešla do nedalekých lesů, ze kterých už vyšel jen on sám. Policie muže okamžitě vyslýchala a případ intenzivně vyšetřovala, ale bez těla a přímých důkazů nemohla vznést žádné oficiální obvinění.
Zásadní zlom nastal až v roce 1997, kdy byla na nedalekém pozemku nalezena lidská lebka. Teprve po dalším čtvrtstoletí ale dokázali experti z texaské univerzity pomocí pokročilých forenzních testů DNA s jistotou potvrdit, že ostatky skutečně patří zmizelé mladé ženě.
Detektivové z Josephine County se do odloženého případu následně znovu opřeli, nashromáždili čerstvé stopy a po dlouhých dvačtyřiceti letech si konečně došli pro vraha. Dnes třiasedmdesátiletý Sanfratello byl roku 2025 zatčen v kalifornském Chicu a převezen do Oregonu. Tváří v tvář novým důkazům se u soudu k činu nakonec sám doznal. Obvinění z vraždy druhého stupně se díky dohodě o vině a trestu změnilo na zabití prvního stupně a soud ho poslal na dvacet let za mříže, přičemž si musí odsedět minimálně deset let. K náhlému doznání ho však nevedlo probuzené svědomí. Jeho obhájkyně Elizabeth Bakerová u soudu na rovinu uvedla, že její klient měl „silnou motivaci celou záležitost vyřešit“ kvůli své komplexní diagnóze a vážným zdravotním problémům.
Uzavření případu přineslo obrovskou úlevu především rodině zavražděné, která se přes čtyři dekády trápila absolutní nejistotou. Oregonský generální prokurátor Dan Rayfield po vynesení rozsudku ocenil vytrvalost detektivů a jasně shrnul význam celého policejního úspěchu. „Pro rodinu Teresy Peroniové to bylo třiačtyřicet let čekání na odpověď, na kterou nikdy neměli čekat. Případy, jako je tento, nám připomínají, proč se nikdy nevzdáváme,“ zdůraznil žalobce. Původní hlavní podezřelý tak definitivně stráví podzim svého života ve vězeňské cele.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.