Lucii (†44) uškrtil manžel: 12,5 roku za vraždu den po svatbě!
Místo líbánek přišel brutální konec. Bohumil Švec z Karlovarska pouhý den po svatbě zardousil svou novomanželku Lucii. Za vraždu dostal 12,5 roku vězení, trest se mu však zdál příliš přísný a žádal mírnější právní kvalifikaci. S odvoláním ale neuspěl.
Švece (48) poslal Krajský soud v Plzni letos v červnu na 12,5 roku za mříže. S takovým trestem se ale nesmířil a odvolal se. Přiznal, že Lucii usmrtil, nesouhlasil však s tím, že šlo o vraždu. Podle obhajoby měl jeho čin soud posoudit jako zabití. Muž také namítal, že soud dostatečně nepřihlédl k jeho doznání a projevené lítosti.
Obhájkyně poukazovala také na závěry znalců, podle nichž byl obviněný v době činu v prostém afektu. Sám tvrdil, že Lucii zabít nechtěl. Za krk ji měl chytit během hádky až poté, co ho údajně kousla do prstu.
Odvolání neuspělo
Vrchní soud v Praze však v úterý jeho odvolání zamítl a trest potvrdil. „Hodnocení důkazů nalézacím soudem bylo logické, přesvědčivé a závěry byly náležitě odůvodněny,“ uvedl podle serveru Novinky předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.
Podle soudu muž svou ženu povalil na záda a oběma rukama jí tlačil na krk a ústa. Lucie se bránila, on však nepřestal, dokud nejevila známky života.
„Obžalovaný musel nejméně vědět, že může způsobit smrt, a s takovým následkem byl i srozuměn. Obhajoba, že chtěl toliko zamezit křiku poškozené, není přesvědčivá ani akceptovatelná,“ konstatoval Zelenka.
Zabití soud odmítl
Neuspěla ani snaha překvalifikovat vraždu na zabití. Takový čin podle soudu předpokládá silné rozrušení například ze strachu, úleku či zmatku, případně předchozí zavrženíhodné jednání oběti. Nic takového ale soud v tomto případě neshledal.
„Za silné rozrušení nelze považovat rozrušení vyvolané hněvem a vztekem pachatele,“ vysvětlil soudce. Údajné kousnutí do prstu ani nadávky ze strany Lucie navíc podle soudu nebyly prokázány.
Trest 12,5 roku proto odvolací senát za nepřiměřeně přísný nepovažoval. Švec musí pozůstalým také zaplatit celkem 800 tisíc korun.
Manželství trvalo jediný den
Vražda se odehrála loni v dubnu v Horním Žďáru u Ostrova na Karlovarsku, druhou noc po svatbě. Seznámili se přes sociální síť. Po pouhých čtyřech měsících vztahu se vzali, společné manželství ale trvalo jediný den.
Osudný den se novomanželé hádali. Muž u soudu vypověděl, že manželka označovala jejich svatbu za fikci a obviňovala ho z poměru s úřednicí, jež je oddávala. Podle vlastní výpovědi předtím spolykal desítky tablet lithia a zapil je whisky.
Hádka nakonec skončila smrtí ženy. Švec Lucii povalil na zem, chytil ji za krk a ústa a rdousil ji. Přestal až ve chvíli, kdy už nejevila známky života.
Po vraždě vyrazil pro alkohol
Básledně odjel autem na benzinovou stanici. Tvrdil, že si chtěl koupit další alkohol, zapít jím prášky a ukončit svůj život. Cestou však zavolal policii. Přivolaní záchranáři už ženě nedokázali pomoci.
No to je tedy (nebo byla) dvojka...paní ho podezírala ze vztahu s oddávající úřednicí (to byl fofr 😃 ) a on prý manželku nezavraždil, jenom ji oběma rukama tlačil na krk až "do mrtva"....já padnu! 😃 👎