Naplánoval si nový život, manželka stála v cestě: Míšu udusil pytlem na odpadky

Maminku Míšu našli bez známek života.
Autor: Jitka Pecharová - 
11. června 2026
10:33

Dělit se o majetek? Nikdy! Manželku, mámu dvou společných dětí, Míšu (†37) omámil, na hlavu jí nasadil pytel na odpadky a udusil. Její smrt se jevila jako sebevražda, podle žaloby ji ale promyšleně zavraždil nevěrný choť Pavel (43).

Proč muž z Žamberecka loni v lednu manželku chladnokrevně zavraždil? Podle státního zastupitelství, které na něj podalo žalobu, byl motivem činu dlouhodobý mimomanželský vztah. Pavel chtěl žít trvale s milenkou Janou (41), ale zároveň se s Míšou nechtěl dělit o společný majetek, k čemuž by došlo v případě, že by se s ní rozvedl.

Dlouhá příprava

Plán, jak se zbavit ženy, a přitom vyvolat dojem, že zemřela vlastní rukou, připravoval údajně už od předloňského podzimu. Uprostřed ledna čin spáchal. Míšu nejprve omámil prášky na spaní a další blíže nezjištěnou psychotropní látkou. Pak jí přetáhl přes hlavu pytel na odpadky, který způsobil její udušení. Zároveň ji znehybnil, aby jí znemožnil obranu. Když nejevila známky života, volkswagenem, kterým běžně jezdila, odvezl tělo na lesní cestu na Orlickoústecku. Zavražděnou tam posadil za volant.

„Igelitový pytel použitý k usmrcení sejmul a na hlavu zemřelé nasadil jiný čistý, čímž měl v úmyslu navodit zdání, že spáchala sebevraždu,“ popisuje žaloba drastický scénář činu. Vytiskl i fiktivní dopis na rozloučenou, napsaný na počítači.

Třídenní pátrání

Druhý den po vraždě Pavel oznámil policii, že jeho žena i vůz zmizely, že ji naposled viděl večer. Po třech dnech pátrání byla nalezena. Vše na první pohled nasvědčovalo sebevraždě.

Postupně začaly vyplouvat na povrch okolnosti, které do původního obrazu příběhu nezapadaly. Vyšetřovatelé skládali jednotlivé střípky a loni v květnu muže zadrželi, obvinili a putoval do vazby. Po zatčení údajně odmítl vypovídat. Později popřel, že ženu zabil. Hrozí mu až výjimečný trest, tedy i doživotí.

Maminku Míšu našli bez známek života.

Témata:
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Jitka Pecharová
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oooo dudová ( 11. června 2026 11:53 )

Milenka už určitě tento vztah přehodnotila.

Jaroslava Roubickova ( 11. června 2026 11:52 )

Chudáci ubohé děti.

seng ( 11. června 2026 11:43 )

Přetáhnout pytel přes hlavu

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