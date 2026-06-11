Milenka Billa Gatese se svěřovala Epsteinovi: „Šíleli jsme spolu u tabule!“
Aférky kolem sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina neberou konce. Tentokrát se dostal na výsluní románek Melanie S. Walkerové a miliardáře Billa Gatese. Vyšlo totiž najevo, že Epstein byl jakýsi důvěrník Walkerové, která s ním sdílela pikantnosti o svém vztahu s Gatesem.
Doktorka Melanie S. Walkerová se s Billem Gatesem sblížila během působení v jeho nadaci, kde pracovala od roku 2006. Právě ona měla podle dostupných informací sehrát důležitou roli při seznamování miliardáře a některých jeho blízkých spolupracovníků s později odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Románek u tabule
O několik let později byla přesunuta do Gatesovy soukromé kanceláře, kde mezi ní a jedním z nejbohatších mužů světa údajně vznikl blízký osobní vztah, informuje deník Daily mail. Podle dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti si Walkerová o Gatesovi dopisovala přímo s Epsteinem. V lednu 2017 šel Esptein přímo k věci a zeptal se jí, zda spolu s Gatesem měli intimní poměr. Walkerová odpověděla, že ne, ale uvedla, že spolu „šíleli u tabule“. Těžko říct, co tím přesně myslela. Walkerová dále napsala, že si Gates stěžoval, že je příliš starý, na což mu odpověděla, že pro ni je naopak příliš mladý.
V e-mailech z července 2017 se situace začíná obracet. Walkerová o Gatesovi napsala, že jí připadá „velmi odpudivý“ a že rozhodně není takový člověk, za jakého ho veřejnost považuje. Tvrdila, že se vedle něj cítila pod tlakem a v některých situacích doslova v pasti.
Kompro
Za zmínku stojí také zprávy před důležitou schůzkou s Gatesem a šéfem kanceláře Larrym Cohenem. Walkerová se tehdy radila s Epsteinem, jak oba muže přesvědčit, aby přijali její návrhy. Po neúspěšném jednání naznačila, že má k dispozici kompromitující e-maily a další citlivé materiály. Epstein jí dokonce doporučoval, aby Gatesovi připomněla, že mu údajně řekla „úplně všechno“. Svěřila se mu také s tím, že má velmi napjaté vztahy s Gatesovou tehdejší manželkou Melindou.
Melanie Walkerová tvrdí, že se s Jeffreym Epsteinem znala téměř 30 let a že je v 90. letech v New Yorku seznámil Donald Trump. Bill Gates se od nových odhalení distancuje a tvrdí, že netušil, jaký vztah má Walkerová s Jeffreym Epsteinem. Gatesův tým zdůrazňuje, že jejich románek byl dobrovolný a skončil bez konfliktů. Právník Walkerové tvrdí, že byla po desítky let obětí Epsteinovy manipulace, která skončila až jeho smrtí.
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