Obří výbuch v bytě ve Vysokém Mýtě: Na místě zasahoval vrtulník

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK, Štepánka Grofová - 
5. června 2026
15:08

Při výbuchu tlakové láhve v bytě ve Vysokém Mýtě utrpěl v pátek 5. června popáleniny jeden člověk. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných.

Neštěstí se stalo v bytě bytového domu v Dobrovského ulici. Hasiči povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Kvůli zraněnému tam letěl i vrtulník, který jej přepraví patrně do popáleninových center. Policie zatím nemá k nehodě podrobnosti, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Janovská.

Video  Výbuch plynu v Koryčanech zabil dva hasiče  - HLAVNÍ ZPRÁVY na CNN Prima NEWS
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Témata:
výbuchzraněníVRTULNÍKplynová láhevpopáleninaVysoké Mýtookres Ústí nad Orlicí
Štepánka Grofová
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