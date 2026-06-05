Obří výbuch v bytě ve Vysokém Mýtě: Na místě zasahoval vrtulník
Při výbuchu tlakové láhve v bytě ve Vysokém Mýtě utrpěl v pátek 5. června popáleniny jeden člověk. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných.
Neštěstí se stalo v bytě bytového domu v Dobrovského ulici. Hasiči povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
Kvůli zraněnému tam letěl i vrtulník, který jej přepraví patrně do popáleninových center. Policie zatím nemá k nehodě podrobnosti, řekla ČTK policejní mluvčí Markéta Janovská.
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