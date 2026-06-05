Vteřiny od katastrofy v Kopřivnici: Vrtulník zešílel! Uvnitř byly děti

Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Aktualizováno -
5. června 2026
13:25
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. června 2026
12:35

Jen pár metrů od přihlížejících návštěvníků Dnů techniky v Kopřivnici se odehrálo drama. Vrtulník se při vzletu v malé výšce nečekaně roztočil a dostal do nebezpečné situace, jak posádku, tak přihlížející návštěvníky. Chybělo jen málo a mohlo dojít k vážné nehodě. Případem se zabývají letecké úřady.

Nechybělo mnoho a víkendové Dny techniky v Kopřivnici mohly skončit obrovskou tragédií. Vrtulník Bell společnosti Heli Czech se při vzletu dostal do nebezpečné situace jen několik metrů od přihlížejících návštěvníků. Chybělo velmi málo k tomu, aby se z běžné ukázky stal vážný letecký incident.

Video  Nechybělo málo a mohlo dojít ke katastrofě.  - Youtube
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Selhání v řízení?

Na palubě stroje byli tři lidé, včetně dvou dětí, kteří měli absolvovat vyhlídkový let. Krátce po odlepení od země se vrtulník v malé výšce nečekaně roztočil a situace se začala rychle komplikovat. Záběry z místa se okamžitě začaly šířit na sociálních sítích a vyvolaly spoustu otázek.

Celý případ už řeší letecké úřady. Událost je zatím klasifikována jako incident, ale pokud se potvrdí poškození stroje, může být překvalifikována na leteckou nehodu. Podle prvních zjištění mohlo hrát roli selhání v řízení během kritické fáze letu. Odborníci upozorňují, že vrtulníky v tak nízké výšce reagují extrémně citlivě na jakoukoli chybu a ztráta stability může přijít během vteřin.

Vyšetřovatelé nyní zkoumají nejen technický stav stroje, ale i přesný průběh pilotáže v rozhodujících okamžicích.

Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.
Vrtulník se nečekaně roztočil.

Témata:
vyhlídkový lettechnikaKopřivnicevrtulníkletecká přehlídkaHELI CZECH
Andrea Vídeňská
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smuclerova ( 5. června 2026 13:31 )

Zachraňte rodiče 👍 - děti budou 😁

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