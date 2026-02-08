Lidé si v něm mohou sednout, zasnít se, zpomalit, mít hlavu v oblacích nebo napsat krátký vzkaz někomu blízkému. „Je to místo pro tiché myšlenky,“ uvedla Karolína Talajková z radnice.
Inspirací Snového pokojíčku je Den zamyšlení, mezinárodní svátek skautů, který je věnovaný solidaritě a hodnotám, na nichž je skauting postaven. Kořeny má už v roce 1926 a letos slaví 100 let. Datum je spojené s narozeninami zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave, která se zásadně zasloužila o rozvoj dívčího skautingu.
Tématem jubilejního ročníku je právě přátelství, jedna ze základních hodnot skautského hnutí. Tuto myšlenku má připravovaná instalace návštěvníkům připomenout.
Zanechané vzkazy budou postupně zveřejňovány na facebookovém profilu města, aby mohly inspirovat další návštěvníky. Snový pokojíček bude návštěvníkům přístupný každé únorové pondělí v čase od 16 do 18 hodin.
