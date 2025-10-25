„Mááááty Frýdl! Mááááty Frýdl!,“ burácí početný kotel v ostravské Ostravar Aréně na mladíka před zápasem parahokejového turnaje IPH Cup. V kotli jsou mimo jiné bývalí spoluhráči, mladí fotbalisté z Baníku Ostrava. Právě s nimi Matyáš snil o kariéře profifotbalisty, jenže osud chtěl jinak.
Děsivá nehoda
Mladíkovi se stala den před Štědrým dnem osudná jízda na sdíleném kole v Kopřivnici. Na přejezdu ho srazil vlak a byl na tom zle. „Utrpěl život ohrožující poranění dolní končetiny, zranění hlavy a vícečetné oděrky,“ popsal prosincový úraz záchranář Lukáš Humpl. Život mu zachránili lékaři v ostravské fakultní nemocnici. Přišel o nohu pod levý kolenem.
S osudem se vyrovnal obdivuhodně. Při nejbližší příležitosti zase sportoval. Vrhl se na parahokej. „Dřív jsem běhal po nohách, teď je to záhul na ruce. Věřím, že můžu mít budoucnost,“ líčil mladík Kopřivnickým novinám.
Na jedné lodi
Víru v to, že může uspět i přes nečekaný zásah osudu, mu dal moment, kdy poprvé vstoupil do reprezentační šatny, kde byli parahokejisté s nejrůznějšími hendikepy. „Máme něco společného a jsme na jedné lodi, dává to sílu všem v tom kolektivu,“ řekl nejmladší člen reprezentačního týmu.
Ví, že ani u parahokeje nemůže nikdy nic vypustit. „Musím se snažit co nejvíce trénovat a pořád se učit a posouvat. Už teď mám před sebou výzvu v podobě domácího mistrovství světa v Ostravě v roce 2027,“ uzavřel Matyáš Frýdl odhodlaně.
Valinka (16) porazila smrt: Zákeřná bakterie ji připravila o nohy i část rukou! Pomůže jí pochod na Sněžku
Premiéra proti Kanadě
Co se v jeho ryze sportovním výkonu změnilo, popsal Matyáš jasně. „Předtím jsem celý život běhal po nohách, teď je to makačka hlavně na ruce. Ze začátku jsem taky hodně padal ze saní (na nich parahokejisté sedí – pozn. red.). Čím později v tréninku se ten pád stane, tak je větší únava a hůře se zvedá zpátky,“ usmál se.
Čerstvý reprezentant je právě s týmem na mezinárodním a top týmy obsazeném turnaji IPH Cup v Ostravě. Matyáš si svou repre premiéru odbyl proti reprezentaci javorových listů. Na klubové úrovni hraje Matyáš za ostravský klub Flamingos.
VIDEO: Lékaři ve FN Ostrava přišili při osmihodinové operaci amputovaný prst malému chlapci (6).
Lékaři ve FN Ostrava přišili při osmihodinové operaci amputovaný prst malému chlapci (6). FN Ostrava