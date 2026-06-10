Tragická nehoda autobusu plného dětí: Žák bouračku nepřežil!

Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Autor: ČTK - 
10. června 2026
21:45

Pronajatý autobus se dvěma školními třídami se odpoledne 10. června u bavorského Dachau srazil s linkovým autobusem bez cestujících. Kolem 30 dětí utrpělo zranění, jeden žák jim podlehl, informovala agentura DPA.

V autobuse jely na školní výlet dvě třídy druháků ze základní školy v bavorském Haimhausenu. V zatáčce u obce Hebertshausen v okrese Dachau se autokar srazil s protijedoucím linkovým autobusem bez cestujících. Jeden chlapec podlehl svým zraněním ještě na místě nehody. Zranění utrpělo dalších 30 dětí, učitelka a dva řidiči. U dvou dětí a učitelky policie hovoří o velmi těžkých zraněních. Další čtyři děti utrpěly těžká nebo středně těžká zranění. Šestadvacet žáků a řidiči utrpěli lehká zranění.

Výletní autobus byl těžce poškozen. Hasiči po příjezdu na místo nehody našli dvě zraněné děti vedle něj, uvedl mluvčí okresního požárního inspektorátu Maximilian Reimoser.

Jeden chlapec byl zraněn obzvlášť těžce. „Snažili jsme se udělat vše, co bylo v lidských silách, abychom ho resuscitovali,“ řekl vedoucí záchranné služby Dennis Behrendt k boji o záchranu života dítěte. V pohotovosti už byl vrtulník, který měl chlapce přepravit do nemocnice. Záchranář však nakonec musel na místě konstatovat smrt, dodal Behrendt.

Video  Dopravní nehoda autobusu u obce Borotice na Příbramsku  - Aktu.cz
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Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau
Dopravní nehoda autobusů u německého města Dachau

Témata:
autobusřidičdětiučitelkasmrthasičidopravní nehodaškolákresuscitaceškolní výletDachauzraněníHebertshausen
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